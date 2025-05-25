Сибіга висловився про масовану атаку РФ 25 травня — що заявив

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував нічний російський обстріл. Він наголосив, що це була наймасовіша повітряна атака за багато тижнів.

Про це Андрій Сибіга написав у соцмережі X у неділю, 25 травня.

Реклама

Читайте також:

A difficult Sunday morning in Ukraine after a sleepless night. The most massive Russian air attack in many weeks lasted all night.



Russia launched hundreds of drones, cruise missiles, and ballistic missiles into Ukrainian cities and communities during the night, injuring and… pic.twitter.com/FcawH6DJD4 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 25, 2025

Масований обстріл України 25 травня

Сибіга зазначив, що протягом ночі російські окупанти запустили сотні безпілотників, крилатих та балістичних ракет по населених пунктах України. Загарбники поранили та вбили людей, у тому числі щонайменше троє дітей.

Наслідки російського обстрілу Києва 25 травня. Фото: ДСНС

За словами міністра, коли весь світ закликає припинити вбивства, російський диктатор Володимир Путін віддає накази про нові удари та вбивства.

Наслідки російського обстрілу Миколаївщини 25 травня. Фото: ДСНС

"Це ще раз підкреслює необхідність повного, безумовного і тривалого припинення вогню для будь-яких значущих мирних зусиль. Світ повинен чинити тиск на Росію, щоб вона прийняла його і негайно припинила вбивства", — додав Сибіга.

Допис Сибіги. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Житомирської області 25 травня загинули троє дітей з однієї сімʼї.

На масовану атаку відреагував також український лідер Володимир Зеленський. За його словами, Росія затягує війну й щодня продовжує вбивати.