Сибіга висловився про масовану атаку РФ 25 травня — що заявив

Світ повинен тиснути на Росію — реакція Сибіги на обстріл України
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував нічний російський обстріл. Він наголосив, що це була наймасовіша повітряна атака за багато тижнів.
Про це Андрій Сибіга написав у соцмережі X у неділю, 25 травня.
A difficult Sunday morning in Ukraine after a sleepless night. The most massive Russian air attack in many weeks lasted all night.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 25, 2025
Russia launched hundreds of drones, cruise missiles, and ballistic missiles into Ukrainian cities and communities during the night, injuring and… pic.twitter.com/FcawH6DJD4
Масований обстріл України 25 травня
Сибіга зазначив, що протягом ночі російські окупанти запустили сотні безпілотників, крилатих та балістичних ракет по населених пунктах України. Загарбники поранили та вбили людей, у тому числі щонайменше троє дітей.
За словами міністра, коли весь світ закликає припинити вбивства, російський диктатор Володимир Путін віддає накази про нові удари та вбивства.
"Це ще раз підкреслює необхідність повного, безумовного і тривалого припинення вогню для будь-яких значущих мирних зусиль. Світ повинен чинити тиск на Росію, щоб вона прийняла його і негайно припинила вбивства", — додав Сибіга.
Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Житомирської області 25 травня загинули троє дітей з однієї сімʼї.
На масовану атаку відреагував також український лідер Володимир Зеленський. За його словами, Росія затягує війну й щодня продовжує вбивати.
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