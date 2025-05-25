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Головна Армія Світ повинен тиснути на Росію — реакція Сибіги на обстріл України

Світ повинен тиснути на Росію — реакція Сибіги на обстріл України

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Дата публікації: 25 травня 2025 16:15
Сибіга висловився про масовану атаку РФ 25 травня — що заявив
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував нічний російський обстріл. Він наголосив, що це була наймасовіша повітряна атака за багато тижнів.

Про це Андрій Сибіга написав у соцмережі X у неділю, 25 травня.

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Сибіга зазначив, що протягом ночі російські окупанти запустили сотні безпілотників, крилатих та балістичних ракет по населених пунктах України. Загарбники поранили та вбили людей, у тому числі щонайменше троє дітей.

Обстріл Києва 25 травня
Наслідки російського обстрілу Києва 25 травня. Фото: ДСНС

За словами міністра, коли весь світ закликає припинити вбивства, російський диктатор Володимир Путін віддає накази про нові удари та вбивства.

Атака РФ на Миколаївську область 25 травня
Наслідки російського обстрілу Миколаївщини 25 травня. Фото: ДСНС

"Це ще раз підкреслює необхідність повного, безумовного і тривалого припинення вогню для будь-яких значущих мирних зусиль. Світ повинен чинити тиск на Росію, щоб вона прийняла його і негайно припинила вбивства", — додав Сибіга.

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Допис Сибіги. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Житомирської області 25 травня загинули троє дітей з однієї сімʼї.

На масовану атаку відреагував також український лідер Володимир Зеленський. За його словами, Росія затягує війну й щодня продовжує вбивати.

війна МЗС Андрій Сибіга Україна обстріли Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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