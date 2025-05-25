Сибига высказался о массированной атаке РФ 25 мая — что заявил

Мир должен давить на Россию — реакция Сибиги на обстрел Украины
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал ночной российский обстрел. Он отметил, что это была самая массовая воздушная атака за много недель.
Об этом Андрей Сибига написал в соцсети X в воскресенье, 25 мая.
Трудное воскресное утро в Украине после бессонной ночи. Самая массированная российская воздушная атака за много недель длилась всю ночь.- Андрей Сибиха 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 25 мая 2025 г.
Россия в течение ночи запустила сотни беспилотников, крылатых ракет и баллистических ракет по украинским городам и населенным пунктам, ранив и... pic.twitter.com/FcawH6DJD4
Массированный обстрел Украины 25 мая
Сибига отметил, что в течение ночи российские оккупанты запустили сотни беспилотников, крылатых и баллистических ракет по населенным пунктам Украины. Захватчики ранили и убили людей, в том числе по меньшей мере трое детей.
По словам министра, когда весь мир призывает прекратить убийства, российский диктатор Владимир Путин отдает приказы о новых ударах и убийствах.
"Это еще раз подчеркивает необходимость полного, безусловного и длительного прекращения огня для любых значимых мирных усилий. Мир должен оказать давление на Россию, чтобы она приняла его и немедленно прекратила убийства", — добавил Сибига.
Напомним, в результате российского обстрела Житомирской области 25 мая погибли трое детей из одной семьи.
На массированную атаку отреагировал также украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, Россия затягивает войну и ежедневно продолжает убивать.
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