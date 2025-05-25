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Мир должен давить на Россию — реакция Сибиги на обстрел Украины

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Дата публикации 25 мая 2025 16:15
Сибига высказался о массированной атаке РФ 25 мая — что заявил
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал ночной российский обстрел. Он отметил, что это была самая массовая воздушная атака за много недель.

Об этом Андрей Сибига написал в соцсети X в воскресенье, 25 мая.

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Сибига отметил, что в течение ночи российские оккупанты запустили сотни беспилотников, крылатых и баллистических ракет по населенным пунктам Украины. Захватчики ранили и убили людей, в том числе по меньшей мере трое детей.

Обстріл Києва 25 травня
Последствия российского обстрела Киева 25 мая. Фото: ГСЧС

По словам министра, когда весь мир призывает прекратить убийства, российский диктатор Владимир Путин отдает приказы о новых ударах и убийствах.

Атака РФ на Миколаївську область 25 травня
Последствия российского обстрела Николаевщины 25 мая. Фото: ГСЧС

"Это еще раз подчеркивает необходимость полного, безусловного и длительного прекращения огня для любых значимых мирных усилий. Мир должен оказать давление на Россию, чтобы она приняла его и немедленно прекратила убийства", — добавил Сибига.

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Пост Сибиги. Фото: скриншот

Напомним, в результате российского обстрела Житомирской области 25 мая погибли трое детей из одной семьи.

На массированную атаку отреагировал также украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, Россия затягивает войну и ежедневно продолжает убивать.

война МИД Андрей Сибига Украина обстрелы Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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