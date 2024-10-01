Вибух у Сумах пролунав ввечері 1 жовтня — що відомо

Наслідки обстрілу. Фото ілюстративне: glavcom.ua

Вибух в Сумах пролунав увечері 1 жовтня. Перед цим в Повітряних силах попередили про запуск армією РФ керованої авіабомби в напрямку міста.

Про вибух у Сумах повідомило "Суспільне. Суми" у вівторок, 1 жовтня.

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Вибухи в Сумах 1 жовтня

Повітряну тривогу в Сумах було оголошено о 20:53.

Повітряна тривога у Сумах. Фото: скриншот

Після цього у Повітряних силах України повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на південному сході та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Допис Повітряних сил. Фото: скриншот

Згодом у Повітряних силах заявили про керовану авіабомбу (КАБ), яку окупанти запустили в напрямку Сум.

Допис Повітряних сил. Фото: скриншот

Нагадаємо, вдень 1 жовтня у Сумах також пролунав вибух. Ймовірно, росіяни завдали удару керованою авіаційною бомбою.

Раніше Новини.LIVE писали, що російські війська вдень 1 жовтня завдали щонайменше шість ударів по Запоріжжю.