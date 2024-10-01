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Суми під обстрілом — у місті пролунав вибух

1 жовтня 2024 22:05
Галина Шподарева - редактор
Вибух у Сумах пролунав ввечері 1 жовтня — що відомо
Наслідки обстрілу. Фото ілюстративне: glavcom.ua
Галина Шподарева - редактор

Вибух в Сумах пролунав увечері 1 жовтня. Перед цим в Повітряних силах попередили про запуск армією РФ керованої авіабомби в напрямку міста. 

Про вибух у Сумах повідомило "Суспільне. Суми" у вівторок, 1 жовтня. 

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Вибухи в Сумах 1 жовтня

Повітряну тривогу в Сумах було оголошено о 20:53.

повітряна тривога
Повітряна тривога у Сумах. Фото: скриншот

Після цього у Повітряних силах України повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на південному сході та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

допис Повітряних сил
Допис Повітряних сил. Фото: скриншот

Згодом у Повітряних силах заявили про керовану авіабомбу (КАБ), яку окупанти запустили в напрямку Сум.  

Суми під обстрілом — у місті пролунав вибух - фото 2
Допис Повітряних сил. Фото: скриншот

Нагадаємо, вдень 1 жовтня у Сумах також пролунав вибух. Ймовірно, росіяни завдали удару керованою авіаційною бомбою.

Раніше Новини.LIVE писали, що російські війська вдень 1 жовтня завдали щонайменше шість ударів по Запоріжжю.

Суми Сумська область обстріли війна в Україні авіабомба

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