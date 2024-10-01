Взрыв в Сумах раздался вечером 1 октября - что известно

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Взрыв в Сумах раздался вечером 1 октября. Перед этим в Воздушных силах предупредили о запуске армией РФ управляемой авиабомбы в направлении города.

О взрыве в Сумах сообщило "Суспільне. Суми" во вторник, 1 октября.

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Воздушная тревога в Сумах была объявлена в 20:53.

Воздушная тревога в Сумах. Фото: скриншот

После этого в Воздушных силах Украины сообщали об активности российской тактической авиации вблизи границы на Сумщине и запуске КАБ в направлении Сум.