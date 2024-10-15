Командування Сухопутних військ розслідує ситуацію у підрозділі Асгард

Бійці підрозділу "Асгард". Фото: скрнишот

Сухопутні війська України проведуть рослідування щодо інциденту, про який заявили бійці підрозділу "Асгард". Військові вказали на погрози, приниження та незаконні накази, які надходили від цивільної особи.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександр Павлюк.

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Цивільний віддавав накази

На минулих вихідних бійці підрозділу "Асгард" у складі Сухопутних військ ЗСУ заявили, що Олександр Дмітрієв (відомий також як "Тихоход") без повноважень віддавав незаконні накази. Також він принижував військовослужбовців та погрожував їм.

"Цивільна особа, яка дозволяє собі втручатись у роботу нашого підрозділу, а саме: віддавати накази військовим, погрожувати "ламати військових через коліно" та принижувати їх гідність", — заявили представники підрозділу.

Нагадуємо, що військовослужбовці підрозділу "Асгард" у неділю, 13 жовтня, заявили про погрози з боку радника командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка. Воїни відмовилися виконувати його наказ, оскільки він є цивільною особою.

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