Командование Сухопутных войск расследует ситуацию в подразделении Асгард

Бойцы подразделения "Асгард". Фото: скриншот

Сухопутные войска Украины проведут расследование по инциденту, о котором заявили бойцы подразделения "Асгард". Военные отметили угрозы, унижения и незаконные приказы, поступавшие от гражданского лица.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александр Павлюк.

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Гражданский отдавал приказы

В минувшие выходные бойцы подразделения "Асгард" в составе Сухопутных войск ВСУ заявили, что Александр Дмитриев (известный также как "Тихоход") без полномочий отдавал незаконные приказы. Также он унижал военнослужащих и угрожал им.

"Гражданское лицо, которое позволяет себе вмешиваться в работу нашего подразделения, а именно: отдавать приказы военным, угрожать "ломать военных через колено" и унижать их достоинство", — заявили представители подразделения.

Напомним, что военнослужащие подразделения "Асгард" в воскресенье, 13 октября, заявили об угрозах со стороны советника командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка. Воины отказались выполнять его приказ, поскольку он гражданское лицо.

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