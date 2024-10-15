Командование Сухопутных войск расследует ситуацию в подразделении Асгард

Сухопутные войска будут расследовать ситуацию в подразделении "Асгард"
Сухопутные войска Украины проведут расследование по инциденту, о котором заявили бойцы подразделения "Асгард". Военные отметили угрозы, унижения и незаконные приказы, поступавшие от гражданского лица.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александр Павлюк.
Гражданский отдавал приказы
В минувшие выходные бойцы подразделения "Асгард" в составе Сухопутных войск ВСУ заявили, что Александр Дмитриев (известный также как "Тихоход") без полномочий отдавал незаконные приказы. Также он унижал военнослужащих и угрожал им.
"Гражданское лицо, которое позволяет себе вмешиваться в работу нашего подразделения, а именно: отдавать приказы военным, угрожать "ломать военных через колено" и унижать их достоинство", — заявили представители подразделения.
Напомним, что военнослужащие подразделения "Асгард" в воскресенье, 13 октября, заявили об угрозах со стороны советника командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка. Воины отказались выполнять его приказ, поскольку он гражданское лицо.
Также мы писали, что в Днепре произошел скандал между гендиректором компании Steko Сергеем Положаем и сотрудниками ТЦК. Он нецензурно высказывался в сторону военных и правоохранителей.
Читайте Новини.LIVE!