Як закінчиться війна — бачення та версії українців

Українці з прапором. Фото: Новини.LIVE

Більшість українців вважає, для того, аби закінчити війну, потрібно йти на компроміс. Крім того, суспільство виступає за залучення президентів інших країн для припинення вогню.

Про це йдеться в опитуванні Socis за грудень 2024 року, пише OBOZ.UA.

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Результати опитування показують, що 19,5% українців вважають, що війна закінчиться тимчасовим заморожуванням конфлікту вздовж поточної лінії фронту. Водночас 14,7% виступають за продовження бойових дій до відновлення державних кордонів 1991 року.

А ще 10,2% хочуть закінчити війну з поверненням до кордонів, які були станом на лютий 2022 року.

Водночас українців запитали про найбільші недоліки чинної влади в країні, і думки розділились:

високий рівень корупції — 66,3%;

неналежна підготовка до війни — 47,2%;

зловживання владою — 33,4%;

невдалі кадрові рішення — 29,5%;

неефективна економічна політика уряду — 29,3%;

відставка Валерія Залужного — 28,4%;

інформаційна цензура та приховування правди — 25,6%;

прорахунки у міжнародній політиці — 19,4%.

Результати опитування українців. Фото: OBOZ.UA.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, скільки українців готові виїхати з країни. За даними опитування, найбільше про це думає молодь.

Також ми повідомляли, як українці ставляться до російськомовних. Порівняно з даними березня 2023 року, ситуація практично не змінилася.