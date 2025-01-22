Как закончится война — видение и версии украинцев

Украинцы с флагом. Фото: Новини.LIVE

Большинство украинцев считает, для того, чтобы окончить войну, нужно идти на компромисс. Кроме того, общество выступает за привлечение президентов других стран для прекращения огня.

Об этом говорится в опросе Socis за декабрь 2024 года, пишет OBOZ.UA.

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Как украинцы видят окончание войны

Результаты опроса показывают, что 19,5% украинцев считают, что война закончится временным замораживанием конфликта вдоль текущей линии фронта. В то же время 14,7% выступают за продолжение боевых действий до восстановления государственных границ 1991 года.

А еще 10,2% хотят закончить войну с возвращением к границам, которые были по состоянию на февраль 2022 года.

В то же время украинцев спросили о самых больших недостатках действующей власти в стране, и мнения разделились:

высокий уровень коррупции — 66,3%;

ненадлежащая подготовка к войне — 47,2%;

злоупотребление властью — 33,4%;

неудачные кадровые решения — 29,5%;

неэффективная экономическая политика правительства — 29,3%;

отставка Валерия Залужного — 28,4%;

информационная цензура и сокрытие правды — 25,6%;

просчеты в международной политике — 19,4%.

Результаты опроса украинцев. Фото: OBOZ.UA.

Напомним, недавно мы писали, сколько украинцев готовы уехать из страны. По данным опроса, больше всего об этом думает молодежь.

Также мы сообщали, как украинцы относятся к русскоязычным. По сравнению с данными марта 2023 года, ситуация практически не изменилась.