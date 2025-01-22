Как закончится война — видение и версии украинцев

Сценарий окончания войны — как его видят украинцы
Большинство украинцев считает, для того, чтобы окончить войну, нужно идти на компромисс. Кроме того, общество выступает за привлечение президентов других стран для прекращения огня.
Об этом говорится в опросе Socis за декабрь 2024 года, пишет OBOZ.UA.
Как украинцы видят окончание войны
Результаты опроса показывают, что 19,5% украинцев считают, что война закончится временным замораживанием конфликта вдоль текущей линии фронта. В то же время 14,7% выступают за продолжение боевых действий до восстановления государственных границ 1991 года.
А еще 10,2% хотят закончить войну с возвращением к границам, которые были по состоянию на февраль 2022 года.
В то же время украинцев спросили о самых больших недостатках действующей власти в стране, и мнения разделились:
- высокий уровень коррупции — 66,3%;
- ненадлежащая подготовка к войне — 47,2%;
- злоупотребление властью — 33,4%;
- неудачные кадровые решения — 29,5%;
- неэффективная экономическая политика правительства — 29,3%;
- отставка Валерия Залужного — 28,4%;
- информационная цензура и сокрытие правды — 25,6%;
- просчеты в международной политике — 19,4%.
Напомним, недавно мы писали, сколько украинцев готовы уехать из страны. По данным опроса, больше всего об этом думает молодежь.
Также мы сообщали, как украинцы относятся к русскоязычным. По сравнению с данными марта 2023 года, ситуация практически не изменилась.
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