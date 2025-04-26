Федоров заявив, що зараз в Україні вже 500 компаній виробляють дрони

Оператори дронів. Фото ілюстративне: uainfo

В Україні станом на зараз близько 500 компаній виготовляють дрони. Однак до повномасштабної війни їх було менше десяти.

Про це у коментарі Новини.LIVE розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Скільки компаній в Україні виробляють дрони

"Взагалі, до початку 2022 року, до повномасштабного вторгнення, в Україні було приблизно 7 компаній, які займалися БпЛА", — сказав Федоров.

Причому він зазначив, що тільки 4 із 7 підприємств до 2022 року виготовляли дрони військового призначення. Однак наразі таких компаній вже півсотня.

"І ці компанії не виникли тільки через попит на технології. Були створені певні стимули: більше 30 нормативно-правових актів і законів було прийнято. Ми дали цьому бізнесу свободу", — поінформував міністр.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Федоров розповів, що 97-98% дронів виробляються в Україні.

Також ми писали, що нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські дрони стали стійкішими до РЕБ.