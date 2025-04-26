Федоров заявил, что сейчас в Украине уже 500 компаний производят дроны

Операторы дронов. Фото иллюстративное: uainfo

В Украине по состоянию на сейчас около 500 компаний изготавливают дроны. Однако до полномасштабной войны их было меньше десяти.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Сколько компаний в Украине производят дроны

"Вообще, к началу 2022 года, до полномасштабного вторжения, в Украине было примерно 7 компаний, которые занимались БпЛА", — сказал Федоров.

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Причем он отметил, что только 4 из 7 предприятий до 2022 года изготавливали дроны военного назначения. Однако сейчас таких компаний уже полсотни.

"И эти компании не возникли только из-за спроса на технологии. Были созданы определенные стимулы: более 30 нормативно-правовых актов и законов было принято. Мы дали этому бизнесу свободу", — проинформировал министр.

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Напомним, в этом же интервью Федоров рассказал, что 97-98% дронов производятся в Украине.

Также мы писали, что недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские дроны стали более устойчивыми к РЭБ.

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