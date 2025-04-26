Киев Одесса Харьков Львов
Разделы
Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Стало известно, сколько компаний в Украине производят дроны arrow

Стало известно, сколько компаний в Украине производят дроны

26 апреля 2025 23:44
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Федоров заявил, что сейчас в Украине уже 500 компаний производят дроны
Операторы дронов. Фото иллюстративное: uainfo
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Украине по состоянию на сейчас около 500 компаний изготавливают дроны. Однако до полномасштабной войны их было меньше десяти.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Реклама
Читайте также:

Сколько компаний в Украине производят дроны

"Вообще, к началу 2022 года, до полномасштабного вторжения, в Украине было примерно 7 компаний, которые занимались БпЛА", — сказал Федоров.

Реклама

Причем он отметил, что только 4 из 7 предприятий до 2022 года изготавливали дроны военного назначения. Однако сейчас таких компаний уже полсотни.

"И эти компании не возникли только из-за спроса на технологии. Были созданы определенные стимулы: более 30 нормативно-правовых актов и законов было принято. Мы дали этому бизнесу свободу", — проинформировал министр.

Реклама

Напомним, в этом же интервью Федоров рассказал, что 97-98% дронов производятся в Украине.

Также мы писали, что недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские дроны стали более устойчивыми к РЭБ.

Михаил Федоров дроны война в Украине производство беспилотник FPV-дроны
Реклама
Реклама