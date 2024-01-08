Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Стало відомо, які нові правки внесуть у законопроєкт про мобілізацію arrow

Стало відомо, які нові правки внесуть у законопроєкт про мобілізацію

8 січня 2024 18:10
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Стало відомо, які нові правки внесуть у законопроєкт про мобілізацію
Працівник ТЦК та військовозобов'язаний. Фото: ЧОТЦК та СП
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Антикорупційний комітет Верховної Ради визнав урядовий законопроект про мобілізацію містить корупційні ризики. Це не дає змоги зараз прийняти його.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Читайте також:
гончаренко
Пост нардепа Гончаренко. Фото: скриншот

Антикорупційний комітет виявив корупційні ризики

"Тільки що Антикорупційний комітет Ради визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, який містить корупційні ризики", — написав парламентар.

Він додав, що у такому вигляді законопроєкт приймати категорично не можна.

гончаренко
Пост нардепа Гончарнка. Фото: скриншот

Комітет прийняв рішення

Згодом Гончаренко заявив, що комітет з соціальної політики Ради одноголосно прийняв рішення щодо урядового законопроєкту по мобілізації.

По перше, було вирішено рекомендувати комітету з національної безпеки і оборони доопрацювати урядовий законопроєкт з урахуванням альтернативних законопроєктів, враховуючи пропозиції Міністерства з питань соціальної політики та інші правки.

Крім того, за словами нардепа, варто розробити окремий законопроєкт про звільнення строковиків, який би враховував пропозицію Гончаренка про їхнє звільнення протягом двох місяців.

Тобто і цей комітет Ради не підтримує прийняття урядового законопроєкту в тому вигляді, в якому він поданий.

Звернімо увагу, що нардеп Олексій Гончаренко не входить до складу Антикорупційного комітету. Інші джерела поки що не підтвердили виголошену ним заяву.

Раніше ми повідомляли, що у Тернополі працівники ТЦК знущалися з військовозобов'язаних чоловіків. Військовим призначили нічний домашній арешт, тепер їх судитимуть.

Нагадуємо, що новий законопроєкт про посилення мобілізації в Україні включає чимало нововведень, зокрема покарання для ухилянтів. Згідно з документом, на таких чоловіків чекає низка обмежень. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

Актуальне по темі