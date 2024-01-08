Стало відомо, які нові правки внесуть у законопроєкт про мобілізацію

Працівник ТЦК та військовозобов'язаний. Фото: ЧОТЦК та СП

Антикорупційний комітет Верховної Ради визнав урядовий законопроект про мобілізацію містить корупційні ризики. Це не дає змоги зараз прийняти його.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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Пост нардепа Гончаренко. Фото: скриншот

Антикорупційний комітет виявив корупційні ризики

"Тільки що Антикорупційний комітет Ради визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, який містить корупційні ризики", — написав парламентар.

Він додав, що у такому вигляді законопроєкт приймати категорично не можна.

Пост нардепа Гончарнка. Фото: скриншот

Комітет прийняв рішення

Згодом Гончаренко заявив, що комітет з соціальної політики Ради одноголосно прийняв рішення щодо урядового законопроєкту по мобілізації.

По перше, було вирішено рекомендувати комітету з національної безпеки і оборони доопрацювати урядовий законопроєкт з урахуванням альтернативних законопроєктів, враховуючи пропозиції Міністерства з питань соціальної політики та інші правки.

Крім того, за словами нардепа, варто розробити окремий законопроєкт про звільнення строковиків, який би враховував пропозицію Гончаренка про їхнє звільнення протягом двох місяців.

Тобто і цей комітет Ради не підтримує прийняття урядового законопроєкту в тому вигляді, в якому він поданий.

Звернімо увагу, що нардеп Олексій Гончаренко не входить до складу Антикорупційного комітету. Інші джерела поки що не підтвердили виголошену ним заяву.

Раніше ми повідомляли, що у Тернополі працівники ТЦК знущалися з військовозобов'язаних чоловіків. Військовим призначили нічний домашній арешт, тепер їх судитимуть.

Нагадуємо, що новий законопроєкт про посилення мобілізації в Україні включає чимало нововведень, зокрема покарання для ухилянтів. Згідно з документом, на таких чоловіків чекає низка обмежень.