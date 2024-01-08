Стало известно, какие новые правки будут внесены в законопроект о мобилизации

Работник ТЦК и военнообязанный. Фото: ЧОТЦК и СП

Антикоррупционный комитет Верховной Рады признал правительственный законопроект о мобилизации коррупционных рисков. Это не позволяет сейчас принять его.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Пост нардепа Гончаренко. Фото: скриншот

Антикоррупционный комитет выявил коррупционные риски

"Только что Антикоррупционный комитет Рады признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски", — написал парламентарий.

Он добавил, что в таком виде законопроект принимать категорически нельзя.

Пост нардепа Гончаренко. Фото: скриншот

Комитет принял решение

Впоследствии Гончаренко заявил, что комитет по социальной политике Рады единогласно принял решение о правительственном законопроекте по мобилизации.

Во-первых, было решено рекомендовать комитету по национальной безопасности и обороне доработать правительственный законопроект с учетом альтернативных законопроектов, учитывая предложения Министерства по социальной политике и другие правки.

Кроме того, по словам нардепа, стоит разработать отдельный законопроект об увольнении срочников, который учитывал бы предложение Гончаренко об их увольнении в течение двух месяцев.

То есть и этот комитет Рады не поддерживает принятие правительственного законопроекта в том виде, в каком он представлен.

Обратим внимание, что нардеп Алексей Гончаренко не входит в состав Антикоррупционного комитета. Другие источники пока не подтвердили заявленное им заявление.

Ранее мы сообщали, что в Тернополе работники ТЦК издевались над военнообязанными мужчинами. Военным был назначен ночной домашний арест, теперь их будут судить.

Напоминаем, что новый законопроект об усилении мобилизации в Украине включает немало нововведений, в том числе наказание уклонистов. Согласно документу, таких мужчин ожидает ряд ограничений.