Стало известно, какие новые правки будут внесены в законопроект о мобилизации
Антикоррупционный комитет Верховной Рады признал правительственный законопроект о мобилизации коррупционных рисков. Это не позволяет сейчас принять его.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Антикоррупционный комитет выявил коррупционные риски
"Только что Антикоррупционный комитет Рады признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски", — написал парламентарий.
Он добавил, что в таком виде законопроект принимать категорически нельзя.
Комитет принял решение
Впоследствии Гончаренко заявил, что комитет по социальной политике Рады единогласно принял решение о правительственном законопроекте по мобилизации.
Во-первых, было решено рекомендовать комитету по национальной безопасности и обороне доработать правительственный законопроект с учетом альтернативных законопроектов, учитывая предложения Министерства по социальной политике и другие правки.
Кроме того, по словам нардепа, стоит разработать отдельный законопроект об увольнении срочников, который учитывал бы предложение Гончаренко об их увольнении в течение двух месяцев.
То есть и этот комитет Рады не поддерживает принятие правительственного законопроекта в том виде, в каком он представлен.
Обратим внимание, что нардеп Алексей Гончаренко не входит в состав Антикоррупционного комитета. Другие источники пока не подтвердили заявленное им заявление.
Ранее мы сообщали, что в Тернополе работники ТЦК издевались над военнообязанными мужчинами. Военным был назначен ночной домашний арест, теперь их будут судить.
Напоминаем, что новый законопроект об усилении мобилизации в Украине включает немало нововведений, в том числе наказание уклонистов. Согласно документу, таких мужчин ожидает ряд ограничений.
Читайте Новини.LIVE!