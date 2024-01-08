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Стало відомо, які нові дані вноситимуть до реєстру військовозобов'язаних

8 січня 2024 19:57
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
В Україні розширено реєстр військовозобов'язаних — які нові дані вноситимуть
Військовозобов'язаний у центрі комплектування. Фото: НГУ/Facebook
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

Як відомо, наразі в Україні готують низку суттєвих змін до процесу мобілізації. Зокрема, у планах народних депутатів розширити реєстр військовозобов'язаних. Тобто, ще більше відомостей про таких громадян вноситимуть у відповідну базу даних. 

Про це розповіла народна обраниця Мар’яна Безугла на особистій сторінці в Facebook. Вона зазначила, що відповідний законопроєкт №10062 зараз готують до другого читання.

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Варто зауважити, що вищезгаданий документ передбачає створення єдиного обов'язкового державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Автори закону впевнені, що це має допомогти акумулювати та обробляти дані для військового обліку українців. При цьому згода людини на обробку її даних у цьому реєстрі не потрібна.

За словами Безуглої, у проєкті закону пропишуть створення е-кабінету підприємства (для ведення персонально-первинного та персонального обліку), а також е-кабінету Центру надання адмінпослуг.

А до бази даних внесуть інформацію щодо всіх призовників, військовозобов'язаних та резервістів віком від 17 до 60 років.

Окрім "стандартних" даних (ПІБ, дата народження, стать, освіта, сімейний стан тощо), до реєстру мають намір додати:

  • номери телефонів;
  • адреси електронних пошт;
  • реквізити внутрішнього та закордонного паспортів;
  • ідентифікаційний номер;
  • цифрове зображення військовослужбовця;
  • дані про виїзд за кордон;
  • відомості про мету виїзду за кордон та дату повернення в Україну;
  • відомості про посвідчення водія на право керування транспортним засобом;
  • інформацію про право на володіння зброєю;
  • інформація щодо володіння іноземними мовами;
  • збір інформації про батьків військовозобов'язаного;
  • відомості про статус ветеран війни;
  • відомості про осіб зниклих безвісти;
  • інформація про наявність чи відсутність судимості.

 

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Представник ТЦК та СП за комп'ютером. Фото: АрміяInform

Хто матиме доступ до реєстру

Згідно з текстом законопроєкту, до реєстру матимуть доступ:

  • обласні ТЦК та СП й міста Києва;
  • Міністерство оборони України;
  • Служба безпеки України;
  • українська розвідка;
  • оперативне командування.

Крім того, відтепер інформація зможе опрацьовуватися на серверах країн НАТО за кордоном.

Раніше ми повідомляли, як працює реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" та які зміни будуть в мобілізації.

Нагадаємо, ми писали, як працюватиме проєкт цифрового рекрутингу в ЗСУ.

Також ми інформували, що у Раді прокоментували внесення ухилянтів до реєстру боржників.

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