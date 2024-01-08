В Украине расширен реестр военнообязанных — какие новые данные будут вносить

Стало известно, какие новые данные будут вноситься в реестр военнообязанных
Как известно, в Украине готовят ряд существенных изменений в процесс мобилизации. В частности, в планах народных депутатов расширить реестр военнообязанных. То есть еще больше сведений о таких гражданах будут вноситься в соответствующую базу данных.
Об этом рассказала народная избранница Марьяна Безуглая на личной странице в Facebook. Она отметила, что соответствующий законопроект №10062 сейчас готовят ко второму чтению.
Каких именно изменений следует ожидать украинцам
Следует отметить, что вышеупомянутый документ предусматривает создание единого обязательного государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Авторы закона уверены, что это должно помочь аккумулировать и обрабатывать данные для военного учета украинцев. При этом согласие человека на обработку его данных в этом реестре не требуется.
По словам Безуглой, в проекте закона пропишут создание е-кабинета предприятия (для ведения персонально-первичного и персонального учета), а также е-кабинета Центра предоставления админуслуг.
А в базу данных внесут информацию о всех призывниках, военнообязанных и резервистах в возрасте от 17 до 60 лет.
Кроме "стандартных" данных (ФИО, дата рождения, пол, образование, семейное положение и т.п.), к реестру намерены добавить:
- номера телефонов;
- адреса электронной почты;
- реквизиты внутреннего и загранпаспорта;
- идентификационный номер;
- цифровое изображение военнослужащего;
- данные о выезде за границу;
- сведения о целях выезда за границу и дате возвращения в Украину;
- сведения об водительском удостоверении на право управления транспортным средством;
- информацию о праве на владение оружием;
- информация о владении иностранными языками;
- сбор информации о родителях военнообязанного;
- сведения о статусе ветеран войны;
- сведения о лицах пропавших без вести;
- информация о наличии или отсутствии судимости.
Кто будет иметь доступ к реестру
Согласно тексту законопроекта, к реестру будут иметь доступ:
- областные ТЦК и СП и города Киева;
- Министерство обороны;
- Служба безопасности Украины;
- украинская разведка;
- оперативное командование.
Кроме того, теперь информация сможет обрабатываться на серверах стран НАТО за рубежом.
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