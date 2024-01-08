В Украине расширен реестр военнообязанных — какие новые данные будут вносить

Военнообязанный в центре комплектования. Фото: НГУ/Facebook

Как известно, в Украине готовят ряд существенных изменений в процесс мобилизации. В частности, в планах народных депутатов расширить реестр военнообязанных. То есть еще больше сведений о таких гражданах будут вноситься в соответствующую базу данных.

Об этом рассказала народная избранница Марьяна Безуглая на личной странице в Facebook. Она отметила, что соответствующий законопроект №10062 сейчас готовят ко второму чтению.

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Следует отметить, что вышеупомянутый документ предусматривает создание единого обязательного государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Авторы закона уверены, что это должно помочь аккумулировать и обрабатывать данные для военного учета украинцев. При этом согласие человека на обработку его данных в этом реестре не требуется.

По словам Безуглой, в проекте закона пропишут создание е-кабинета предприятия (для ведения персонально-первичного и персонального учета), а также е-кабинета Центра предоставления админуслуг.

А в базу данных внесут информацию о всех призывниках, военнообязанных и резервистах в возрасте от 17 до 60 лет.

Кроме "стандартных" данных (ФИО, дата рождения, пол, образование, семейное положение и т.п.), к реестру намерены добавить:

номера телефонов;

адреса электронной почты;

реквизиты внутреннего и загранпаспорта;

идентификационный номер;

цифровое изображение военнослужащего;

данные о выезде за границу;

сведения о целях выезда за границу и дате возвращения в Украину;

сведения об водительском удостоверении на право управления транспортным средством;

информацию о праве на владение оружием;

информация о владении иностранными языками;

сбор информации о родителях военнообязанного;

сведения о статусе ветеран войны;

сведения о лицах пропавших без вести;

информация о наличии или отсутствии судимости.

Представитель ТЦК и СП за компьютером. Фото: АрміяInform

Кто будет иметь доступ к реестру

Согласно тексту законопроекта, к реестру будут иметь доступ:

областные ТЦК и СП и города Киева;

Министерство обороны;

Служба безопасности Украины;

украинская разведка;

оперативное командование.

Кроме того, теперь информация сможет обрабатываться на серверах стран НАТО за рубежом.

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