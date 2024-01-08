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Стало известно, какие новые данные будут вноситься в реестр военнообязанных

8 января 2024 19:57
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
В Украине расширен реестр военнообязанных — какие новые данные будут вносить
Военнообязанный в центре комплектования. Фото: НГУ/Facebook
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

Как известно, в Украине готовят ряд существенных изменений в процесс мобилизации. В частности, в планах народных депутатов расширить реестр военнообязанных. То есть еще больше сведений о таких гражданах будут вноситься в соответствующую базу данных.

Об этом рассказала народная избранница Марьяна Безуглая на личной странице в Facebook. Она отметила, что соответствующий законопроект №10062 сейчас готовят ко второму чтению.

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Следует отметить, что вышеупомянутый документ предусматривает создание единого обязательного государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Авторы закона уверены, что это должно помочь аккумулировать и обрабатывать данные для военного учета украинцев. При этом согласие человека на обработку его данных в этом реестре не требуется.

По словам Безуглой, в проекте закона пропишут создание е-кабинета предприятия (для ведения персонально-первичного и персонального учета), а также е-кабинета Центра предоставления админуслуг.

А в базу данных внесут информацию о всех призывниках, военнообязанных и резервистах в возрасте от 17 до 60 лет.

Кроме "стандартных" данных (ФИО, дата рождения, пол, образование, семейное положение и т.п.), к реестру намерены добавить:

  • номера телефонов;
  • адреса электронной почты;
  • реквизиты внутреннего и загранпаспорта;
  • идентификационный номер;
  • цифровое изображение военнослужащего;
  • данные о выезде за границу;
  • сведения о целях выезда за границу и дате возвращения в Украину;
  • сведения об водительском удостоверении на право управления транспортным средством;
  • информацию о праве на владение оружием;
  • информация о владении иностранными языками;
  • сбор информации о родителях военнообязанного;
  • сведения о статусе ветеран войны;
  • сведения о лицах пропавших без вести;
  • информация о наличии или отсутствии судимости.

 

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Представитель ТЦК и СП за компьютером. Фото: АрміяInform

Кто будет иметь доступ к реестру

Согласно тексту законопроекта, к реестру будут иметь доступ:

  • областные ТЦК и СП и города Киева;
  • Министерство обороны;
  • Служба безопасности Украины;
  • украинская разведка;
  • оперативное командование.

Кроме того, теперь информация сможет обрабатываться на серверах стран НАТО за рубежом.

Ранее мы сообщали, как работает реестр военнообязанных "Оберег" и какие изменения будут в мобилизации.

Напомним, мы писали, как будет работать проект цифрового рекрутинга в ВСУ.

Также мы информировали, что в Раде прокомментировали внесение уклонистов в реестр должников.

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