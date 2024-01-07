Цифровий рекрутинг у ЗСУ - як працюватиме

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: Мінцифри

Влада України працює над створенням проєктів цифрового рекрутингу до Збройних сил України. Він зосереджений на пошуку кандидатів для управління дронами.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону.

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Федоров пояснив, що проєкт перебуває на завершальній стадії й основну увагу приділено безпілотним літальним апаратам. Вже проведено кілька бета-тестів з військовими бригадами, під час яких шукаються кваліфіковані пілоти-оператори для груп ударних дронів.

Міністр також згадав, що наразі оцінюється ефективність процесу та інтерес кандидатів до служби у Збройних силах України.

Мета проєкту цифрового рекрутингу

Федоров також зазначив, що головна мета проєкту — дати потенційним рекрутам повне уявлення про те, якою може бути їхня роль, тривалість навчання, розмір зарплати та характер військових завдань.

На завершення своєї промови Федоров підкреслив складнощі, пов'язані з реалізацією проєкту, враховуючи необхідність перебудови системи та надання інформації про можливості та переваги цієї роботи.

Нагадаємо, що в Україні набирає популярності мобілізація через рекрутингові компанії, завдяки чому українці можуть обрати спеціальність у ЗСУ, що найбільше підходить їх перевагам і вмінням.

Крім того, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що рекрутинг не перекриє ту кількість людей, яка потрібна для резерву у ЗСУ. За його словами, резерв Україні доведеться формувати у будь-якому разі.