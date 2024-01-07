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Федоров пояснив, як працюватиме проєкт цифрового рекрутингу в ЗСУ

7 січня 2024 15:08
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Цифровий рекрутинг у ЗСУ - як працюватиме
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: Мінцифри
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Влада України працює над створенням проєктів цифрового рекрутингу до Збройних сил України. Він зосереджений на пошуку кандидатів для управління дронами.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону.

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Як працюватиме цифровий рекрутинг у ЗСУ

Федоров пояснив, що проєкт перебуває на завершальній стадії й основну увагу приділено безпілотним літальним апаратам. Вже проведено кілька бета-тестів з військовими бригадами, під час яких шукаються кваліфіковані пілоти-оператори для груп ударних дронів.

Міністр також згадав, що наразі оцінюється ефективність процесу та інтерес кандидатів до служби у Збройних силах України.

Мета проєкту цифрового рекрутингу

Федоров також зазначив, що головна мета проєкту — дати потенційним рекрутам повне уявлення про те, якою може бути їхня роль, тривалість навчання, розмір зарплати та характер військових завдань.

На завершення своєї промови Федоров підкреслив складнощі, пов'язані з реалізацією проєкту, враховуючи необхідність перебудови системи та надання інформації про можливості та переваги цієї роботи.

Нагадаємо, що в Україні набирає популярності мобілізація через рекрутингові компанії, завдяки чому українці можуть обрати спеціальність у ЗСУ, що найбільше підходить їх перевагам і вмінням.

Крім того, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що рекрутинг не перекриє ту кількість людей, яка потрібна для резерву у ЗСУ. За його словами, резерв Україні доведеться формувати у будь-якому разі.

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