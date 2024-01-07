Цифровой рекрутинг в ВСУ - как будет работать

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: Минцифры

Власти Украины работают над созданием проектов цифрового рекрутинга в Вооруженные силы Украины. Он сосредоточенна на поиске кандидатов для управления дронами.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона.

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Федоров объяснил, что проект находится на заключительной стадии и основное внимание уделено беспилотным летательным аппаратам. Уже проведено несколько бета-тестов с военными бригадами, в ходе которых ищутся квалифицированные пилоты-операторы для групп ударных дронов.

Министр также упомянул, что в данный момент оценивается эффективность процесса и интерес кандидатов к службе в Вооружённых слах Украины.

Цель проекта цифрового рекрутинга

Федоров также отметил, что главная цель проекта — дать потенциальным рекрутам полное представление о том, какой может быть их роль, продолжительность обучения, размер зарплаты и характер военных задач.

В завершение своей речи, Федоров подчеркнул сложности, связанные с реализацией проекта, учитывая необходимость перестройки системы и предоставления информации о возможностях и преимуществах данной работы.

Напомним, что в Украине набирает популярность мобилизация через рекрутинговые компании, благодаря чему украинцы могут выбрать специальность в ВСУ, наиболее подходящую их предпочтениям и умениям.

Кроме того, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что рекрутинг не перекроет то количество людей, которое нужно для резерва в ВСУ. По его словам, резерв Украине придется формировать в любом случае.