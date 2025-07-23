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Головна Армія Стало відомо, де впав винищувач Mirage-2000 — фото з місця аварії

Стало відомо, де впав винищувач Mirage-2000 — фото з місця аварії

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 13:28
ДБР розпочало розслідування аварії винищувача Mirage-2000 на Волині — фото з місця падіння
Винищувач Mirage-2000. Ілюстративне фото: Вікіпедія

На Волині триває розслідування обставин падіння винищувача Mirage-2000, який зазнав аварії ввечері 22 липня під час виконання бойового польоту. Інцидент стався на одному з військових аеродромів області.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

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У ДБР розповідають, що після зльоту пілот повідомив про критичну несправність електроніки. Попри аварійну ситуацію, він зміг відвести літак від населених пунктів. Винищувач упав у затоплену вирву серед болотистої місцевості — завдяки цьому вдалося уникнути жертв і руйнувань.

"Пілот вчасно катапультувався, його оперативно виявила пошуково-рятувальна команда. Стан військовослужбовця стабільний, йому надано необхідну допомогу. Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 416 КК України — порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу", — йдеться у повідомленні.

винищувач Mirage-2000 впав на волині
Місце падіння літака. Фото: ДБР

В Держбюро додають, що наразі вже проведено огляд місця події, вилучено документацію, допитано свідків.

Також планується аналіз даних з бортового самописця, технічні експертизи та допити відповідальних осіб.

винищувач Mirage-2000 впав на волині
Уламки літака. Фото: ДБР

Основна версія — технічна несправність, однак слідство вивчає всі можливі фактори, включно з дотриманням регламентів підготовки до польоту.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України — порушення правил польотів, що спричинило катастрофу. Процесуальне керівництво здійснює Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

винищувач Mirage-2000 впав на волині
Вирва з водою, де впав літак. Фото: ДБР

Нагадаємо, аізно ввечері 22 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що винищувач Mirage-2000 розбився під час виконання завдання. Водночас представник Повітряних сил закликав ЗМІ та профільних експертів не вдаватися до передчасних висновків.

ДБР літак авіакатастрофа винищувач Повітряні сили Mirage 2000
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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