ГБР начало расследование аварии истребителя Mirage-2000 на Волыни - фото с места падения

Стало известно, где упал Mirage-2000 — фото с места аварии
На Волыни продолжается расследование обстоятельств падения истребителя Mirage-2000, который потерпел крушение вечером 22 июля во время выполнения боевого полета. Инцидент произошел на одном из военных аэродромов области.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).
Детали авиакатастрофы
В ГБР рассказывают, что после взлета пилот сообщил о критической неисправности электроники. Несмотря на аварийную ситуацию, он смог отвести самолет от населенных пунктов. Истребитель упал в затопленную воронку среди болотистой местности - благодаря этому удалось избежать жертв и разрушений.
"Пилот вовремя катапультировался, его оперативно обнаружила поисково-спасательная команда. Состояние военнослужащего стабильное, ему оказана необходимая помощь. Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 416 УК Украины — нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу", — говорится в сообщении.
В Госбюро добавляют, что сейчас уже проведен осмотр места происшествия, изъята документация, допрошены свидетели.
Также планируется анализ данных с бортового самописца, технические экспертизы и допросы ответственных лиц.
Основная версия — техническая неисправность, однако следствие изучает все возможные факторы, включая соблюдение регламентов подготовки к полету.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 416 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил полетов, повлекшее катастрофу. Процессуальное руководство осуществляет Волынская специализированная прокуратура в сфере обороны.
Напомним, поздно вечером 22 июля Воздушные силы ВСУ сообщили, что истребитель Mirage-2000 разбился во время выполнения задания. В то же время представитель Воздушных сил призвал СМИ и профильных экспертов не прибегать к преждевременным выводам.
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