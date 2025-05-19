США сумніваються в ефективності австралійських танків Abrams для України

Танк M1 Abrams. Фото: REUTERS/Kevin Fogarty

Попри початок транспортування першої партії зі 49 австралійських танків M1A1 Abrams до України, американські чиновники засумнівалися щодо доцільності такого рішення. За словами одного з американських чиновників, які на умовах анонімності прокоментували ситуацію журналістам, ще до повернення Дональда Трампа на посаду президента у США попереджали австралійську сторону, що відправлення цих танків буде складним і українцям може бути важко підтримувати їх у належному стані.

Про це повідомляє ABC news.

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Найбільше американські чиновники занепокоєні тим, що танки стали дуже вразливими у сучасних умовах війни, зокрема в умовах широкого застосування безпілотників. За словами представника американської оборонної сфери, "дах танка — найслабше місце Abrams, а це війна дронів".

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Римі подякував прем’єру Австралії Ентоні Албанезе за передання бронетехніки, підтвердивши, що вона вже в дорозі. Австралійський міністр оборони Річард Марлз зазначив, що танки вже транспортуються, проте відмовився вдаватися у деталі через міркування безпеки.

Постачання танків стали можливими лише після отримання схвалення Вашингтона на реекспорт американських танків третій країні. Попри те, що було чимало невдоволення серед чиновників цією домовленістю, реальних перешкод для реалізації наразі немає.

Однак у самій Австралії це рішення викликає суперечки. Представники оборонного відомства заявляли, що передача великогабаритної техніки, зокрема танків і гелікоптерів, є сумнівною з погляду ефективності. Зокрема, на початку 2024 року уряд Албанезе відмовив у запиті Києва на передання вертольотів "Тайпан", вказавши на складність їх експлуатації.

Попри критику, австралійська сторона запевнила, що працює відповідно до узгодженого з Україною плану постачання техніки, який триватиме у 2025 році.

Також журналісти додали, що наразі хаб у Польщі, який прийматиме ці танки, повернувся до нормальної роботи після тимчасової зупинки через призупинення військової допомоги адміністрацією Трампа.

Нагадаємо, у січні 2025 року стало відомо, що танки Abrams модернізуватимуть для усунення недоліків, які виявили під час використання на фронті в Україні.

Також нещодавно ГУР представило нові морські дрони, з яких вдалося знищити російські винищувачі та флот.