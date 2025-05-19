США сомневаются в эффективности австралийских танков Abrams для Украины

Танк M1 Abrams. Фото: REUTERS/Kevin Fogarty

Несмотря на начало транспортировки первой партии из 49 австралийских танков M1A1 Abrams в Украину, американские чиновники усомнились в целесообразности такого решения. По словам одного из американских чиновников, которые на условиях анонимности прокомментировали ситуацию журналистам, еще до возвращения Дональда Трампа на пост президента в США предупреждали австралийскую сторону, что отправка этих танков будет сложной и украинцам может быть трудно поддерживать их в надлежащем состоянии.

Об этом сообщает ABC news.

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Больше всего американские чиновники обеспокоены тем, что танки стали очень уязвимыми в современных условиях войны, в частности в условиях широкого применения беспилотников. По словам представителя американской оборонной сферы, "крыша танка — самое слабое место Abrams, а это война дронов".

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Риме поблагодарил премьера Австралии Энтони Албанезе за передачу бронетехники, подтвердив, что она уже в пути. Австралийский министр обороны Ричард Марлз отметил, что танки уже транспортируются, однако отказался вдаваться в детали из соображений безопасности.

Поставки танков стали возможными только после получения одобрения Вашингтона на реэкспорт американских танков третьей стране. Несмотря на то, что было немало недовольства среди чиновников этой договоренностью, реальных препятствий для реализации пока нет.

Однако в самой Австралии это решение вызывает споры. Представители оборонного ведомства заявляли, что передача крупногабаритной техники, в частности танков и вертолетов, сомнительна с точки зрения эффективности. В частности, в начале 2024 года правительство Албанезе отказало в запросе Киева на передачу вертолетов "Тайпан", указав на сложность их эксплуатации.

Несмотря на критику, австралийская сторона заверила, что работает в соответствии с согласованным с Украиной планом поставки техники, который продлится в 2025 году.

Также журналисты добавили, что сейчас хаб в Польше, который будет принимать эти танки, вернулся к нормальной работе после временной остановки из-за приостановления военной помощи администрацией Трампа.

Напомним, в январе 2025 года стало известно, что танки Abrams будут модернизировать для устранения недостатков, которые обнаружили во время использования на фронте в Украине.

Также недавно ГУР представило новые морские дроны, из которых удалось уничтожить российские истребители и флот.