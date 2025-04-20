У Трампа пропонують не тільки визнати Крим за РФ, але й припинити вогонь по лінії фронту

Акція проти окупації Криму. Фото: УНІАН

Адміністрація президента США Дональда Трампа готова визнати російський контроль над Кримом як частину пропозиції США щодо припинення війни з Україною. Також ще й інша пропозиція щодо лінії фронту.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє CNN.

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Спаплюжене графіті з Путіним у Криму. Фото: росЗМІ

Агенція зазначає, що окрім визнання Криму в адміністрації Трампа хочуть запропонувати припинення вогню по теперішній лінії фронту. Джерело CNN повідомило, що про таку пропозицію Штати вже проінформували Київ та Москву, хоча реакції на таку пропозицію від українців ще не поступало.

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Але, як зазначає CNN, припущення про те, що США можуть визнати російський контроль над Кримом, навряд чи буде сприйняте — президент України Володимир Зеленський ще у березні заявляв, що його уряд не визнає жодні окуповані території Росією, назвавши це "червоною лінією".

Тоді Зеленський заявив, що території, "ймовірно, будуть одним із найбільш чутливих і складних питань" у мирних переговорах, додавши, що "для нас червона лінія – це визнання українських тимчасово окупованих територій російськими. Ми на це не підемо".

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Джерело CNN зазначило, що США планують працювати з європейцями та українцями над цими та іншими пропозиціями наступного тижня в Лондоні. А ще Вашингтон хоче залучити Москву до діалогу на цю тему.

Яку тактику русифікації РФ запровадила в Криму

Партизанський рух "Жовта стрічка" в окупованому Криму. Фото: Жовта стрічка

Спостерігачі ООН за правами людини кажуть, що протягом останніх 11 років Росія встановила жорстокий і репресивний режим щодо населення півострова, припиняючи будь-які ознаки спротиву. Особливо репресіям піддаються кримські татари — киримли.

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Згідно з офіційними даними українського уряду, понад 64 000 громадян України втекли з півострова в інші частини країни після анексії. Однак деякі експерти вважають, що кількість біженців може бути вдвічі більшою, оскільки не всі офіційно зареєструвалися у відповідних органах.

Тим часом Москва постійно поширює план "русифікації" півострова. Кремль запровадив стимули для того, щоб переконати російських громадян переїхати до Криму, і український уряд у 2023 році підрахував, що приблизно від 500 000 до 800 000 росіян переїхали туди назавжди з моменту анексії, причому це число різко зросло після відкриття Керченського мосту, який з’єднує Крим із Росією.

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Максим Віщик, юрист некомерційної організації Global Rights Compliance, сказав CNN, що Москва повторює ту саму схему і тепер, на інших окупованих територіях сходу України.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп заявив своїм помічникам, що "вмиває руки" від російсько-українських відносин. Він вважає, що переговори про припинення війни "йдуть в нікуди".

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Раніше Трамп уточнював, що не вважає президента України Володимира Зеленського винним у війні.

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