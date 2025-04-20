У Трампа предлагают не только признать Крым за РФ, но и прекратить огонь по линии фронта

Акция против оккупации Крыма. Фото: УНИАН

Администрация президента США Дональда Трампа готова признать российский контроль над Крымом как часть предложения США о прекращении войны с Украиной. Также еще и другое предложение по линии фронта.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает CNN.

Реклама

Читайте также:

Какие условия мира предлагает Трамп Путину

Изуродованное граффити с Путиным в Крыму. Фото: росСМИ

Агентство отмечает, что кроме признания Крыма в администрации Трампа хотят предложить прекращение огня по нынешней линии фронта. Источник CNN сообщил, что о таком предложении Штаты уже проинформировали Киев и Москву, хотя реакции на такое предложение от украинцев еще не поступало.

Но, как отмечает CNN, предположение о том, что США могут признать российский контроль над Крымом, вряд ли будет воспринято - президент Украины Владимир Зеленский еще в марте заявлял, что его правительство не признает никакие оккупированные территории Россией, назвав это "красной линией".

Тогда Зеленский заявил, что территории, "вероятно, будут одним из самых чувствительных и сложных вопросов" в мирных переговорах, добавив, что "для нас красная линия — это признание украинских временно оккупированных территорий российскими. Мы на это не пойдем".

Источник CNN отметил, что США планируют работать с европейцами и украинцами над этими и другими предложениями на следующей неделе в Лондоне. А еще Вашингтон хочет привлечь Москву к диалогу на эту тему.

Какую тактику русификации РФ ввела в Крыму

Партизанское движение "Желтая лента" в оккупированном Крыму. Фото: Желтая лента

Наблюдатели ООН по правам человека говорят, что в течение последних 11 лет Россия установила жестокий и репрессивный режим в отношении населения полуострова, пресекая любые признаки сопротивления. Особенно репрессиям подвергаются крымские татары — кырымлы.

Согласно официальным данным украинского правительства, более 64 000 граждан Украины бежали с полуострова в другие части страны после аннексии. Однако некоторые эксперты считают, что количество беженцев может быть вдвое больше, поскольку не все официально зарегистрировались в соответствующих органах.

Между тем Москва постоянно распространяет план "русификации" полуострова. Кремль ввел стимулы для того, чтобы убедить российских граждан переехать в Крым, и украинское правительство в 2023 году подсчитало, что примерно от 500 000 до 800 000 россиян переехали туда навсегда с момента аннексии, причем это число резко возросло после открытия Керченского моста, который соединяет Крым с Россией.

Максим Вищик, юрист некоммерческой организации Global Rights Compliance, сказал CNN, что Москва повторяет ту же схему и теперь, на других оккупированных территориях востока Украины.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам, что "умывает руки" от российско-украинских отношений. Он считает, что переговоры о прекращении войны "идут в никуда".

Ранее Трамп уточнял, что не считает президента Украины Владимира Зеленского виновным в войне.