Війна в Україні — чи вважає Трамп винним Зеленського

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський не винний у війні в Україні. Однак він незадоволений, що вона розпочалася.

Про це Дональд Трамп повідомив під час брифінгу з прем'єркою Італії Джорджею Мелоні 17 квітня.

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Трамп заявив, що не звинувачує Зеленського у початку війни в Україні, але його зовсім не тішить той факт, що вона таки почалась. Лідер США вкотре наголосив, якби на той час він був президентом, то конфлікту не було б.

"Я багато говорив про це з Путіним. Україна була, можна сказати, "зіницею його ока". Але він ніколи б не пішов туди, якби я був президентом", — сказав Дональд Трамп.

Він наголосив, що зараз намагається зупинити очільника Кремля, адже в Росії набагато більша військова сила.

"Якщо ти розумний, то не встряєш у війни, у які краще не встрявати. Людина, яка сиділа в цьому кріслі — Байден — він не мав уявлення, що відбувається. Але я можу це гарантувати вам, і всі з цим погоджуються: якби я був президентом, цієї війни б ніколи не сталося. Я не кажу, що лише він (Зеленський — Ред.) у всьому винен. Але й не скажу, що він зробив щось добре. Окей? Я точно не його фанат. Абсолютно не фанат", — відзначив очільник США.

Нагадаємо, раніше Трамп назвав дату, коли Україна та США підпишуть угоду про надра. Це станеться найближчими днями.

Крім того, президент США заявив, що нічого не знає про ймовірні постачання китайської зброї Росії.