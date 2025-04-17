Война в Украине — считает ли Трамп виновным Зеленского

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не виноват в войне в Украине. Однако он недоволен, что она началась.

Об этом Дональд Трамп сообщил во время брифинга с премьером Италии Джорджей Мелони 17 апреля.

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Трамп заявил, что не обвиняет Зеленского в начале войны в Украине, но его совсем не радует тот факт, что она таки началась. Лидер США в очередной раз подчеркнул, если бы в то время он был президентом, то конфликта не было бы.

"Я много говорил об этом с Путиным. Украина была, можно сказать, "зрачком его глаза". Но он никогда бы не пошел туда, если бы я был президентом", — сказал Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что сейчас пытается остановить главу Кремля, ведь у России гораздо большая военная сила.

"Если ты умный, то не встряешь в войны, в которые лучше не встрявать. Человек, который сидел в этом кресле — Байден — он не имел представления, что происходит. Но я могу это гарантировать вам, и все с этим соглашаются: если бы я был президентом, этой войны бы никогда не произошло. Я не говорю, что только он (Зеленский — Ред.) во всем виноват. Но и не скажу, что он сделал что-то хорошее. Окей? Я точно не его фанат. Абсолютно не фанат", — отметил глава США.

Напомним, ранее Трамп назвал дату, когда Украина и США подпишут соглашение о недрах. Это произойдет в ближайшие дни.

Кроме того, президент США заявил, что ничего не знает о вероятных поставках китайского оружия России.