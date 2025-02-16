США хоче знати, чим і як підтримає Європа Україну після припинення бойових дій

Військова допомога від Швеції для ЗСУ. Ілюстративне фото: Міноборони України

США вирішили перевірити скільки зброї чи миротворців готові надати Україні європейці у випадку припинення війни з Росією. Також адміністрація Трампа звернулася до європейських держав із проханням надати конкретні пропозиції щодо заходів з безпеки України.

Про це пише газета Financial Times з посиланням на анонімні джерела.

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В чому причина такого запиту

Згідно з матеріалом видання, відповідний запит було направлено на минулому тижні, коли європейські лідери висловили бажання взяти участь у переговорах, які президент США Дональд Трамп хоче провести з диктатором РФ Путіним.

США прагнуть з'ясувати, яку військову техніку та особовий склад європейські країни готові надати Україні, а також які гарантії безпеки вони можуть запропонувати.

Цей запит було зроблено на тлі того, що спецпредставник Трампа Кіт Келлог у Мюнхені заявив, що Європа не буде "безпосередньо залучена до переговорів" щодо припинення війни в Україні, але її інтереси будуть враховані.

Президент Франції Еммануель Макрон планує організувати 17 лютого зустріч європейських лідерів для обговорення питань підтримки України. А після цієї заяви Келлога міністри закордонних справ країн Європейського Союзу проведуть екстрену нараду сьогодні в Мюнхені.

Раніше повідомлялось, що високопосадовці адміністрації президента Дональда Трампа вирушили до Саудівської Аравії для початку мирних переговорів між російськими та українськими представниками. Водночас спеціальний представник США з питань України та Росії участі у зустрічі не братиме.

Раніше Президент України Володимир Зеленський прокоментував чутки щодо переговорів у Саудівській Аравії.