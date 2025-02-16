США хочет знать, чем и как поддержит Европа Украину после прекращения боевых действий

Военная помощь от Швеции для ВСУ. Иллюстративное фото: Минобороны Украины

США решили проверить сколько оружия или миротворцев готовы предоставить Украине европейцы в случае прекращения войны с Россией. Также администрация Трампа обратилась к европейским государствам с просьбой предоставить конкретные предложения по мерам безопасности Украины.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на анонимные источники.

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В чем причина такого запроса

Согласно материалу издания, соответствующий запрос был направлен на прошлой неделе, когда европейские лидеры выразили желание принять участие в переговорах, которые президент США Дональд Трамп хочет провести с диктатором РФ Путиным.

США стремятся выяснить, какую военную технику и личный состав европейские страны готовы предоставить Украине, а также какие гарантии безопасности они могут предложить.

Этот запрос был сделан на фоне того, что спецпредставитель Трампа Кит Келлог в Мюнхене заявил, что Европа не будет "непосредственно вовлечена в переговоры" по прекращению войны в Украине, но ее интересы будут учтены.

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует организовать 17 февраля встречу европейских лидеров для обсуждения вопросов поддержки Украины. А после этого заявления Келлога министры иностранных дел стран Европейского Союза проведут экстренное совещание сегодня в Мюнхене.

Ранее сообщалось, что чиновники администрации президента Дональда Трампа отправились в Саудовскую Аравию для начала мирных переговоров между российскими и украинскими представителями. В то же время специальный представитель США по вопросам Украины и России участвовать во встрече не будет.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о переговорах в Саудовской Аравии.