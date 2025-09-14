ГУР знищило російський Бук-М3 — відео

Зенітно-ракетний комплекс Бук-М3. Фото: mil.in.ua

Спецпризначенці Головного управління розвідки знищили сучасний російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3". Удар було завдано поблизу Олександрівки на окупованій території Запорізької області.

Про це повідомили у пресслужбі ГУР у неділю, 14 вересня.

ГУР знищило російський ЗРК

14 вересня спецпризначенці завдали точного удару по зенітно-ракетному комплексу 9К317М "Бук-М3" російських військ.

Як повідомляє ГУР, ворожу техніку було виявлено та успішно знищено поблизу населеного пункту Олександрівка на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Як відомо, "Бук-М3" належить до новітніх зразків російських систем протиповітряної оборони, а вартість одного такого комплексу становить від 40 до 50 мільйонів доларів.

