ГУР уничтожило российский Бук-М3 - видео

Зенитно-ракетный комплекс Бук-М3. Фото: mil.in.ua

Спецназовцы Главного управления разведки уничтожили современный российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3". Удар был нанесен вблизи Александровки на оккупированной территории Запорожской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР в воскресенье, 14 сентября.

Реклама

Читайте также:

ГУР уничтожило российский ЗРК

14 сентября спецназовцы нанесли точный удар по зенитно-ракетному комплексу 9К317М "Бук-М3" российских войск.

Как сообщает ГУР, вражеская техника была обнаружена и успешно уничтожена вблизи населенного пункта Александровка на временно оккупированной территории Запорожской области.

Как известно, "Бук-М3" относится к новейшим образцам российских систем противовоздушной обороны, а стоимость одного такого комплекса составляет от 40 до 50 миллионов долларов.

Напомним, ГУР нанесло удар по военному химическому производству в Пермском крае РФ.

А также стало известно, что украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Уфе.