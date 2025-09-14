Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Спецназовцы ГУР уничтожили российский Бук-М3

Спецназовцы ГУР уничтожили российский Бук-М3

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 18:30
ГУР уничтожило российский Бук-М3 - видео
Зенитно-ракетный комплекс Бук-М3. Фото: mil.in.ua

Спецназовцы Главного управления разведки уничтожили современный российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3". Удар был нанесен вблизи Александровки на оккупированной территории Запорожской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР в воскресенье, 14 сентября.

Реклама
Читайте также:

ГУР уничтожило российский ЗРК

14 сентября спецназовцы нанесли точный удар по зенитно-ракетному комплексу 9К317М "Бук-М3" российских войск.

Как сообщает ГУР, вражеская техника была обнаружена и успешно уничтожена вблизи населенного пункта Александровка на временно оккупированной территории Запорожской области.

Как известно, "Бук-М3" относится к новейшим образцам российских систем противовоздушной обороны, а стоимость одного такого комплекса составляет от 40 до 50 миллионов долларов.

Напомним, ГУР нанесло удар по военному химическому производству в Пермском крае РФ.

А также стало известно, что украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Уфе.

Запорожская область война в Украине ГУР атака ЗРК "Бук"
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации