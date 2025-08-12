Малюк розкрив унікальні деталі підготовки спецоперації Павутина

Василь Малюк. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк розповів деталі підготовки унікальної спецоперації "Павутина". За його словами, вона є результатом симбіозу агентурної та технічної складової.

Про це Василь Малюк розповів в інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна" в ефірі марафону "Єдині новини" у вівторок, 12 серпня.

Реклама

Читайте також:

Спецоперація "Павутина"

Малюк зауважив, що "Павутина" — це унікальна та багатоетапна операція, яка включає в собі низку надважливих компонентів. Зокрема, це логістика, тобто доставка в тил противника 150 бойових FPV-дронів.

"Це доставка будиночків, всередині яких до аеродромів доставляли засоби. Це агентурна робота, звʼязок і багато іншого. Якщо ми дивимось на "Павутину" в цілому, то бачимо комплексний підхід: агентурний і технічний. І саме найефективнішою наша робота стає тоді, коли є правильний симбіоз", — каже Малюк.

Логістична компанія у Росії

Для реалізації задуму СБУ створила залегендоване підприємство у Росії, а саме логістичну компанію у Челябінську. Агенти України орендували офісне приміщення та склади, які були поряд із місцевим управлінням ФСБ. Згодом було придбано пʼять вантажівок, а наймані водії перевозили вантажі.

За словами Малюка, довелося вирішувати різнопланові завдання, зокрема, організувати завезення до РФ підсанкційних товарів. Тоді в пригоді став досвід Служби у боротьбі з транснаціональною злочинністю.

"Кожен з мисливських будиночків — повністю автономний. У них знаходилися батареї EcoFlow, сонячні батареї та інші групи товарів. Це давало можливість безперервно підживлювати дрони. Спецоперація могла відбутися і у прохолодну пору року, а там температура іноді падає нижче мінус 40 градусів. Тож дрон мав бути повністю заряджений. Але це водночас завдавало додаткові труднощі, аби завезти ці будиночки на територію РФ. Ми пройшли "сім кіл пекла", щоб досягти результату", — розповів глава СБУ.

Унікальні дрони

Малюк зауважив, що дрони мають вигляд звичайних, однак вони унікальні.

Дрони мали декілька різновидів звʼязку, а бойова компонента кожного безпілотника складалася з двох частин по 800 грамів спеціальної суміші, яку розробляли саме для "Павутини".

"Вона має кумулятивно-фугасний ефект: для того, щоб пропалювати сам корпус літака і вже всередині спричиняти вибух", — зазначив Малюк.

Повернення агентів до України

Глава СБУ заявив, що важливо було забезпечити повернення до України учасників спецоперації. За його словами, коли водії вантажівок виїхали до аеродромів, агенти вже покинули РФ.

"Вони прийшли до мене на один з пунктів бойового управління і я мав честь їм особисто подякувати", — зазначив він.

Зеленський був на звʼязку

Малюк наголосив, що підготовка до "Павутина" була в режимі суворої секретності.

"На зв’язку з нами весь час був Президент. Він багаторазово до цього теж цікавився окремими деталями і десь, скажу відверто, прискорював. Оскільки в нього управлінська діяльність така, як кажуть, "не відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні". А він працює так, що "зроби це вчора" взагалі", — додав голова СБУ.

Нагадаємо, у СБУ показали, як розпочиналася унікальна спецоперація "Павутина" на території Росії.

Крім того, у мережі показували наслідки ураження авіабази "Бєлая" в Іркутській області.