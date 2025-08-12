Малюк раскрыл уникальные детали подготовки спецоперации Паутина

Василий Малюк. Фото: пресс-служба СБУ

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал детали подготовки уникальной спецоперации "Паутина". По его словам, она является результатом симбиоза агентурной и технической составляющей.

Об этом Василий Малюк рассказал в интервью телеканалу "Ми-Україна" в эфире марафона "Єдині новини" во вторник, 12 августа.

Спецоперация "Паутина"

Малюк отметил, что "Паутина" — это уникальная и многоэтапная операция, которая включает в себя ряд сверхважных компонентов. В частности, это логистика, то есть доставка в тыл противника 150 боевых FPV-дронов.

"Это доставка домиков, внутри которых к аэродромам доставляли средства. Это агентурная работа, связь и многое другое. Если мы смотрим на "Паутину" в целом, то видим комплексный подход: агентурный и технический. И именно эффективной наша работа становится тогда, когда есть правильный симбиоз", — говорит Малюк.

Логистическая компания в России

Для реализации замысла СБУ создала залегендированное предприятие в России, а именно логистическую компанию в Челябинске. Агенты Украины арендовали офисное помещение и склады, которые были рядом с местным управлением ФСБ. Впоследствии было приобретено пять грузовиков, а наемные водители перевозили грузы.

По словам Малюка, пришлось решать разноплановые задачи, в частности, организовать завоз в РФ подсанкционных товаров. Тогда пригодился опыт Службы в борьбе с транснациональной преступностью.

"Каждый из охотничьих домиков — полностью автономный. В них находились батареи EcoFlow, солнечные батареи и другие группы товаров. Это давало возможность непрерывно подпитывать дроны. Спецоперация могла состояться и в прохладное время года, а там температура иногда падает ниже минус 40 градусов. Поэтому дрон должен был быть полностью заряжен. Но это одновременно наносило дополнительные трудности, чтобы завезти эти домики на территорию РФ. Мы прошли "семь кругов ада", чтобы достичь результата", — рассказал глава СБУ.

Уникальные дроны

Малюк отметил, что дроны имеют вид обычных, однако они уникальны.

Дроны имели несколько разновидностей связи, а боевая компонента каждого беспилотника состояла из двух частей по 800 граммов специальной смеси, которую разрабатывали именно для "Паутины".

"Она имеет кумулятивно-фугасный эффект: для того, чтобы прожигать сам корпус самолета и уже внутри вызывать взрыв", — отметил Малюк.

Возвращение агентов в Украину

Глава СБУ заявил, что важно было обеспечить возвращение в Украину участников спецоперации. По его словам, когда водители грузовиков выехали к аэродромам, агенты уже покинули РФ.

"Они пришли ко мне на один из пунктов боевого управления и я имел честь их лично поблагодарить", — отметил он.

Зеленский был на связи

Малюк подчеркнул, что подготовка к "Паутине" была в режиме строгой секретности.

"На связи с нами все время был Президент. Он многократно до этого тоже интересовался отдельными деталями и где-то, скажу откровенно, ускорял. Поскольку у него управленческая деятельность такая, как говорят, "не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня". А он работает так, что "сделай это вчера" вообще", — добавил глава СБУ.

Напомним, в СБУ показали, как начиналась уникальная спецоперация "Паутина" на территории России.

Кроме того, в сети показывали последствия поражения авиабазы "Белая" в Иркутской области.