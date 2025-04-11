Франція і Британія виступили проти демілітаризації України

Українські військовослужбовці. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Підтримка боєздатної української армії — це ключ до стабільного миру в Європі. Саме на цьому наголосили міністри оборони Франції та Великої Британії після першої зустрічі "коаліції охочих" у форматі НАТО.

Про це повідомляє Le Monde.

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"Першою гарантією безпеки, очевидно, є підтримка української армії, тобто відмова від демілітаризації України, як того вимагає Росія", — підкреслив французький міністр оборони Себастьєн Лекорню.

Британський міністр оборони Джон Хілі додав, що не йдеться про класичні миротворчі місії, які б стояли по обидва боки лінії фронту. Натомість союзники планують створити так звані "миротворчі сили", присутність яких має стати запобіжником від нового вторгнення з боку Росії.

Подробиці щодо чисельності чи складу таких сил поки що не розголошують. У спільній заяві Франція та Велика Британія закликали до обережності у публічних оцінках конкретних механізмів, наголосивши, що нині країни обговорюють, як саме можуть надати ресурси для гарантій майбутньої безпеки України — чи то через зміцнення її оборонного потенціалу, чи за допомогою прямих внесків.

Нагадаємо, Bloomberg повідомив, що Велика Британія і Франція планують виділити Україні 450 млн фунтів стерлінгів на закупівлю дронів та інші системи.

Також стало відомо, що Велика Британія роздумує над тим, щоб розмістити в Україні свої війська на 5 років.