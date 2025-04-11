Франция и Британия выступили против демилитаризации Украины

Украинские военнослужащие. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Поддержка боеспособной украинской армии — это ключ к стабильному миру в Европе. Именно это подчеркнули министры обороны Франции и Великобритании после первой встречи "коалиции желающих" в формате НАТО.

Об этом сообщает Le Monde.

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"Первой гарантией безопасности, очевидно, является поддержка украинской армии, то есть отказ от демилитаризации Украины, как того требует Россия", — подчеркнул французский министр обороны Себастьен Лекорню.

Британский министр обороны Джон Хили добавил, что речь не идет о классических миротворческих миссиях, которые бы стояли по обе стороны линии фронта. Зато союзники планируют создать так называемые "миротворческие силы" присутствие которых должно стать предохранителем от нового вторжения со стороны России.

Подробности относительно численности или состава таких сил пока не разглашают. В совместном заявлении Франция и Великобритания призвали к осторожности в публичных оценках конкретных механизмов, отметив, что сейчас страны обсуждают, как именно могут предоставить ресурсы для гарантий будущей безопасности Украины — то ли через укрепление ее оборонного потенциала, или с помощью прямых взносов.

Напомним, Bloomberg сообщил, что Великобритания и Франция планируют выделить Украине 450 млн фунтов стерлингов на закупку дронов и другие системы.

Также стало известно, что Великобритания раздумывает над тем, чтобы разместить в Украине свои войска на 5 лет.