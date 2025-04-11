Британія та Норвегія допоможуть Україні дронами на сотні мільйонів

Військовослужбовець ЗСУ працює з дроном. Фото: Генштаб ЗСУ

Велика Британія спільно з Норвегією можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України на суму 450 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 580 мільйонів доларів). Як повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, кошти будуть спрямовані на прискорене постачання сотень тисяч безпілотників, які відіграють критичну роль у бойових діях.

Про це повідомляє Bloomberg.

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На що буде спрямована грошова допомога

Фінансування використають для закупівлі дронів із функцією управління від першої особи, які здатні атакувати цілі та скидати вибухівку на позиції противника. Також у пакет допомоги увійдуть радіолокаційні системи, протитанкові міни, ремонт і обслуговування техніки. Значна частина обладнання надходитиме як від британських, так і українських виробників.

Рішення про розширення допомоги буде оголошено у Брюсселі сьогодні, 11 квітня, під час засідання Контактної групи з питань оборони України, яке пройде за ініціативи Великої Британії та Німеччини. Міністр оборони Британії Джон Хілі наголосив, що йдеться не просто про підтримку в тилу, а про "життєво важливу" допомогу, яка має посилити тиск на Володимира Путіна й змусити його зупинити агресію.

Водночас пакет допомоги був представлений на тлі загострення суперечок навколо дотримання 30-денного перемир’я. Україна та Росія звинувачують одна одну в порушеннях домовленостей, особливо щодо ударів по енергетичній інфраструктурі. А російські чиновники заявляють, що припинять бойову активність у Чорному морі за умови послаблення західних санкцій.

Нагадаємо, джерела РБК-Україна повідомили, скільки країн розглядають відправлення своїх військ в Україну.

Також в Коаліції охочих прокоментували основні напрямки для створення безпеки в Україні.