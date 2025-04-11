Великобритания и Норвегия помогут Украине дронами на сотни миллионов

Военнослужащий ВСУ работает с дроном. Фото: Генштаб ВСУ

Великобритания совместно с Норвегией могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 450 миллионов фунтов стерлингов (примерно 580 миллионов долларов). Как сообщает Министерство обороны Великобритании, средства будут направлены на ускоренную поставку сотен тысяч беспилотников, которые играют критическую роль в боевых действиях.

Об этом сообщает Bloomberg.

Реклама

Читайте также:

На что будет направлена денежная помощь

Финансирование используют для закупки дронов с функцией управления от первого лица, которые способны атаковать цели и сбрасывать взрывчатку на позиции противника. Также в пакет помощи войдут радиолокационные системы, противотанковые мины, ремонт и обслуживание техники. Значительная часть оборудования будет поступать как от британских, так и украинских производителей.

Решение о расширении помощи будет объявлено в Брюсселе сегодня, 11 апреля, во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое пройдет по инициативе Великобритании и Германии. Министр обороны Великобритании Джон Хили подчеркнул, что речь идет не просто о поддержке в тылу, а о "жизненно важной" помощи, которая должна усилить давление на Владимира Путина и заставить его остановить агрессию.

В то же время пакет помощи был представлен на фоне обострения споров вокруг соблюдения 30-дневного перемирия. Украина и Россия обвиняют друг друга в нарушениях договоренностей, особенно в отношении ударов по энергетической инфраструктуре. А российские чиновники заявляют, что прекратят боевую активность в Черном море при условии ослабления западных санкций.

Напомним, источники РБК-Украина сообщили, сколько стран рассматривают отправку своих войск в Украину.

Также в Коалиции желающих прокомментировали основные направления для создания безопасности в Украине.