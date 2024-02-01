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Собака прикордонників допоміг зупинити ухилянтів поблизу Тиси

1 лютого 2024 13:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Собака прикордонників допоміг зупинити ухилянтів поблизу Тиси
Затримані чоловіки. Фото: ДПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Прикордонники завадили групі ухилянтів потрапити за кордон. Їм у цьому допоміг чотирилапий помічник.

Про це повідомляє ДПСУ.

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Так, чоловіки у рятувальних жилетах та з двома гумовими човнами вирішили "форсувати" Тису, аби потрапити в Угорщину.

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Затримані чоловіки. Фото: ДПСУ

"Та їх плани зруйнував прикордонний наряд зі службовим собакою Фреєм", — розповіли у ДПСУ.

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Затримані чоловіки. Фото: ДПСУ

Зазначається, що стосовно порушників склали адмінпротоколи. Коло причетних осіб встановлюється.

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Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, що мешканець Кривого Рогу намагався перетнути кордон з Румунією, щоб потім дістатися Німеччини. Щоб приховати свої наміри він сховав закордонний паспорт у боксі з їжею.

Також ми писали, що на Львівщині викрили організовану злочинну групу, яка налагодила канал незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних. 

Угорщина
прикордонники
військовий призов
мобілізація
ухилянти

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