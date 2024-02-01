Собака прикордонників допоміг зупинити ухилянтів поблизу Тиси
Прикордонники завадили групі ухилянтів потрапити за кордон. Їм у цьому допоміг чотирилапий помічник.
Про це повідомляє ДПСУ.
Ухилянти намагалися потрапити до Угорщини
Так, чоловіки у рятувальних жилетах та з двома гумовими човнами вирішили "форсувати" Тису, аби потрапити в Угорщину.
"Та їх плани зруйнував прикордонний наряд зі службовим собакою Фреєм", — розповіли у ДПСУ.
Зазначається, що стосовно порушників склали адмінпротоколи. Коло причетних осіб встановлюється.
Нагадаємо, що мешканець Кривого Рогу намагався перетнути кордон з Румунією, щоб потім дістатися Німеччини. Щоб приховати свої наміри він сховав закордонний паспорт у боксі з їжею.
Також ми писали, що на Львівщині викрили організовану злочинну групу, яка налагодила канал незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних.
Читайте Новини.LIVE!