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Собака пограничников помогла остановить уклонистов вблизи Тисы

1 февраля 2024 13:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Собака пограничников помогла остановить уклонистов вблизи Тисы
Задержанные мужчины. Фото: ГПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Пограничники помешали группе уклонистов попасть за границу. Им в этом помог четырехлапый помощник.

Об этом сообщает ГПСУ.

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Так, мужчины в спасательных жилетах и с двумя резиновыми лодками решили "форсировать" Тису, чтобы попасть в Венгрию.

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Задержанные мужчины. Фото: ГПСУ

"И их планы разрушил пограничный наряд со служебной собакой Фреем", — рассказали в ГПСУ.

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Задержанные мужчины. Фото: ГПСУ

Отмечается, что в отношении нарушителей составили админпротоколы. Круг причастных лиц устанавливается.

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Скриншот поста ГПСУ

Напомним, что житель Кривого Рога пытался пересечь границу с Румынией, чтобы потом добраться до Германии. Чтобы скрыть свои намерения, он спрятал загранпаспорт в боксе с едой.

Также мы писали, что во Львовской области разоблачили организованную преступную группу, которая наладила канал незаконной переправки за границу военнообязанных.

Венгрия
пограничники
военный призыв
мобилизация
уклонисты

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