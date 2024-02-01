Собака пограничников помогла остановить уклонистов вблизи Тисы

Задержанные мужчины. Фото: ГПСУ

Пограничники помешали группе уклонистов попасть за границу. Им в этом помог четырехлапый помощник.

Об этом сообщает ГПСУ.

Читайте также:

Уклонники пытались попасть в Венгрию

Так, мужчины в спасательных жилетах и с двумя резиновыми лодками решили "форсировать" Тису, чтобы попасть в Венгрию.

Задержанные мужчины. Фото: ГПСУ

"И их планы разрушил пограничный наряд со служебной собакой Фреем", — рассказали в ГПСУ.

Задержанные мужчины. Фото: ГПСУ

Отмечается, что в отношении нарушителей составили админпротоколы. Круг причастных лиц устанавливается.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, что житель Кривого Рога пытался пересечь границу с Румынией, чтобы потом добраться до Германии. Чтобы скрыть свои намерения, он спрятал загранпаспорт в боксе с едой.

Также мы писали, что во Львовской области разоблачили организованную преступную группу, которая наладила канал незаконной переправки за границу военнообязанных.