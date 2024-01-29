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Чоловік намагався втекти з країни, сховавши закордонний паспорт у боксі з їжею

29 січня 2024 18:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Чоловік намагався втекти з країни, сховавши закордонний паспорт у боксі з їжею
Затриманий прикордонниками порушник. Фото: ДПСУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Мешканець Кривого Рогу намагався перетнути кордон з Румунією, щоб потім дістатися Німеччини. Щоб приховати свої наміри він сховав закордонний паспорт у боксі з їжею.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

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Намагаючись перетнути кордон України з Румунією, мешканець Кривого Рогу самотужки проклав маршрут свого руху гірською ділянкою через інтернет. При собі мав внутрішній і закордонний паспорти України. 

Свій закордонний паспорт ухилянт сховав у боксі з їжею, аби приховати намір перетнути кордон 

Кінцевою метою мандрівки була Німеччина, але дістатися цієї країни йому не вдалося. На чоловіка було складено адмінпротокол.

Раніше ми повідомляли, що у Закарпатській області чоловік катався на сноуборді на горі Драгобрат і заблукав. Рятувальники знайшли туриста та доставили до місця його тимчасового проживання.

Нагадуємо, що прикордонники Мукачівського загону викрили чотирьох ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути кордон. Четверо донеччан та двоє жителів Рівненщини хотіли в обхід пунктів пропуску дістатись сусідньої Угорщини.

кордон
Україна
порушення
мобілізація
ухилянти

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