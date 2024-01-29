Мужчина пытался скрыться из страны, спрятав загранпаспорт в боксе с едой

Задержанный пограничниками нарушитель. Фото: ГНСУ

Житель Кривого Рога пытался пересечь границу с Румынией, чтобы потом добраться до Германии. Чтобы скрыть свои намерения, он спрятал загранпаспорт в боксе с едой.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Пытаясь пересечь границу Украины с Румынией, житель Кривого Рога самостоятельно проложил маршрут своего движения по горному участку через интернет. При себе имел внутренний и загранпаспорта Украины.

Свой загранпаспорт уклонист спрятал в боксе с едой, чтобы скрыть намерение пересечь границу.

Конечной целью путешествия была Германия, но добраться до этой страны ему не удалось. На мужчину был составлен админпротокол.

Ранее мы сообщали, что в Закарпатской области мужчина катался на сноуборде на горе Драгобрат и заблудился. Спасатели обнаружили туриста и доставили к месту его временного проживания.

Напоминаем, что пограничники Мукачевского отряда разоблачили четырех уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь границу. Четверо дончан и двое жителей Ровенщины хотели в обход пунктов пропуска добраться до соседней Венгрии.