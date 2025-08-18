Відео
Головна Армія Скорочення армії після війни — Шмигаль пояснив процес

Скорочення армії після війни — Шмигаль пояснив процес

Дата публікації: 18 серпня 2025 17:17
Війна в Україні — чи буде скорочення армії після бойових дій
Міністр оборони України Денис Шмигаль. Фото: Новини.LIVE

Різкого скорочення армії після завершення війни не буде. Процес буде тривати поступово, адже військо — головна гарантія безпеки для України.

Про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль під час презентації плану уряду 18 серпня, передає кореспондентка Новини.LIVE. 

Читайте також:

Як буде відбуватися скорочення армії після війни

За словами міністра оборони, головною гарантією безпеки для України є сильні Збройні сили, тому їх скорочення буде поступовим. 

"Найкращою гарантією безпекою для нас є сильні Збройні сили, оснащені найкращою технікою, найкраще вишколені і профінансовані", — наголосив Шмигаль.

Він додав, що Україна зараз обговорює чисельність своєї армії після війни з партнерами. Він наголосив, що наша армія має бути контрактною і професійною, а кількість особового складу може становити як 1 мільйон, так і 800 тисяч військових, але може бути і менше.

Нагадаємо, раніше Шмигаль розповів деталі про нову українську ракету "Фламінго". За його словами, вона дуже потужна та далекобійна.

Крім того, раніше міністр оборони ухвалив нові рішення, які зменшать бюрократію у війську. Завдяки змінам вдасться спростити закупівлю транспортних засобів для ЗСУ.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
