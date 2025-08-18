Війна в Україні — чи буде скорочення армії після бойових дій

Міністр оборони України Денис Шмигаль. Фото: Новини.LIVE

Різкого скорочення армії після завершення війни не буде. Процес буде тривати поступово, адже військо — головна гарантія безпеки для України.

Про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль під час презентації плану уряду 18 серпня, передає кореспондентка Новини.LIVE.

Як буде відбуватися скорочення армії після війни

За словами міністра оборони, головною гарантією безпеки для України є сильні Збройні сили, тому їх скорочення буде поступовим.

"Найкращою гарантією безпекою для нас є сильні Збройні сили, оснащені найкращою технікою, найкраще вишколені і профінансовані", — наголосив Шмигаль.

Він додав, що Україна зараз обговорює чисельність своєї армії після війни з партнерами. Він наголосив, що наша армія має бути контрактною і професійною, а кількість особового складу може становити як 1 мільйон, так і 800 тисяч військових, але може бути і менше.

