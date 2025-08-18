Видео
Главная Армия Сокращение армии после войны — Шмыгаль объяснил процесс

Сокращение армии после войны — Шмыгаль объяснил процесс

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 17:17
Война в Украине — будет ли сокращение армии после боевых действий
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Фото: Новини.LIVE

Резкого сокращения армии после завершения войны не будет. Процесс будет продолжаться постепенно, ведь войско — главная гарантия безопасности для Украины.

Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль во время презентации Плана правительства 18 августа, передает корреспондентка Новини.LIVE.

Читайте также:

Как будет происходить сокращение армии после войны

По словам министра обороны, главной гарантией безопасности для Украины являются сильные Вооруженные силы, поэтому их сокращение будет постепенным.

"Лучшей гарантией безопасности для нас являются сильные Вооруженные силы, оснащенные лучшей техникой, лучше всего вышколенные и профинансированные", — подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что Украина сейчас обсуждает численность своей армии после войны с партнерами. Он отметил, что наша армия должна быть контрактной и профессиональной, а количество личного состава может составлять как 1 миллион, так и 800 тысяч военных, но может быть и меньше.

Напомним, ранее Шмыгаль рассказал детали о новой украинской ракете "Фламинго". По его словам, она очень мощная и дальнобойная.

Кроме того, ранее министр обороны принял новые решения, которые уменьшат бюрократию в армии. Благодаря изменениям удастся упростить закупку транспортных средств для ВСУ.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
