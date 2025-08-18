Война в Украине — будет ли сокращение армии после боевых действий

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Фото: Новини.LIVE

Резкого сокращения армии после завершения войны не будет. Процесс будет продолжаться постепенно, ведь войско — главная гарантия безопасности для Украины.

Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль во время презентации Плана правительства 18 августа, передает корреспондентка Новини.LIVE.

Как будет происходить сокращение армии после войны

По словам министра обороны, главной гарантией безопасности для Украины являются сильные Вооруженные силы, поэтому их сокращение будет постепенным.

"Лучшей гарантией безопасности для нас являются сильные Вооруженные силы, оснащенные лучшей техникой, лучше всего вышколенные и профинансированные", — подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что Украина сейчас обсуждает численность своей армии после войны с партнерами. Он отметил, что наша армия должна быть контрактной и профессиональной, а количество личного состава может составлять как 1 миллион, так и 800 тысяч военных, но может быть и меньше.

