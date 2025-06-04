У ЗСУ пояснили, як дрони впливають на хід війни

Військовий з дроном. Ілюстративне фото: Армія Inform

Полковник Вадим Сухаревський залишив посаду командувача Сил безпілотних систем ЗСУ. За словами головного сержанта взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів Юрія Луценка, командувач відіграв важливу роль в ході війни.

Про це Луценко сказав в ефірі Ранок.LIVE у середу, 4 червня.

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На думку Луценка, поява Сухаревського в Силах безпілотних систем змінила хід війни за великим рахунком.

"Ми отримуємо від держави дронів, багато чого доводиться купувати самим. Але то таке, нам волонтери допомагають", — зазначив він

Військовий з власного досвіду поділився, що близько 80% уражень на полі бою захисники здійснюють якраз завдяки безпілотним системам і таким чином стримують та знищують окупантів.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил безпілотних систем — ним став Роберт Бровді "Мадяр".

Також новим командувачем Об’єднаних сил ЗСУ став Михайло Драпатий, який раніше очолював Сухопутні війська.