У ЗСУ пояснили, як дрони впливають на хід війни

Скільки уражень на фронті завдають дрони — військовий відповів
Полковник Вадим Сухаревський залишив посаду командувача Сил безпілотних систем ЗСУ. За словами головного сержанта взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів Юрія Луценка, командувач відіграв важливу роль в ході війни.
Про це Луценко сказав в ефірі Ранок.LIVE у середу, 4 червня.
Зміни в Силах безпілотних систем
На думку Луценка, поява Сухаревського в Силах безпілотних систем змінила хід війни за великим рахунком.
"Ми отримуємо від держави дронів, багато чого доводиться купувати самим. Але то таке, нам волонтери допомагають", — зазначив він
Військовий з власного досвіду поділився, що близько 80% уражень на полі бою захисники здійснюють якраз завдяки безпілотним системам і таким чином стримують та знищують окупантів.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил безпілотних систем — ним став Роберт Бровді "Мадяр".
Також новим командувачем Об’єднаних сил ЗСУ став Михайло Драпатий, який раніше очолював Сухопутні війська.
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