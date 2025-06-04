В ВСУ объяснили, как дроны влияют на ход войны

Военный с дроном. Иллюстративное фото: Армия Информ

Полковник Вадим Сухаревский покинул пост командующего Сил беспилотных систем ВСУ. По словам главного сержанта взвода ударных беспилотных авиационных комплексов Юрия Луценко, командующий сыграл важную роль в ходе войны.

Об этом Луценко сказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 4 июня.

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Изменения в Силах беспилотных систем

По мнению Луценко, появление Сухаревского в Силах беспилотных систем изменило ход войны по большому счету.

"Мы получаем от государства дронов, многое приходится покупать самим. Но это такое, нам волонтеры помогают", — отметил он

Военный из собственного опыта поделился, что около 80% поражений на поле боя защитники осуществляют как раз благодаря беспилотным системам и таким образом сдерживают и уничтожают оккупантов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Сил беспилотных систем — им стал Роберт Бровди "Мадьяр".

Также новым командующим Объединенных сил ВСУ стал Михаил Драпатий, который ранее возглавлял Сухопутные войска.