В ВСУ объяснили, как дроны влияют на ход войны

Сколько поражений на фронте наносят дроны — военный ответил
Полковник Вадим Сухаревский покинул пост командующего Сил беспилотных систем ВСУ. По словам главного сержанта взвода ударных беспилотных авиационных комплексов Юрия Луценко, командующий сыграл важную роль в ходе войны.
Об этом Луценко сказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 4 июня.
Изменения в Силах беспилотных систем
По мнению Луценко, появление Сухаревского в Силах беспилотных систем изменило ход войны по большому счету.
"Мы получаем от государства дронов, многое приходится покупать самим. Но это такое, нам волонтеры помогают", — отметил он
Военный из собственного опыта поделился, что около 80% поражений на поле боя защитники осуществляют как раз благодаря беспилотным системам и таким образом сдерживают и уничтожают оккупантов.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Сил беспилотных систем — им стал Роберт Бровди "Мадьяр".
Также новым командующим Объединенных сил ВСУ стал Михаил Драпатий, который ранее возглавлял Сухопутные войска.
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