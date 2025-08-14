Відео
Головна Армія Скільки українців повернулись з полону за час війни — дані ГУР

Скільки українців повернулись з полону за час війни — дані ГУР

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 18:49
Обмін полоненими — скільки українців під час війни повернулись з неволі РФ
Представник ГУР Андрій Юсов. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

З початку повномасштабної війни Україна повернула з російського полону близько 6000 осіб. Майже усі, хто повернувся з неволі РФ, розповідають про катування та знущання.

Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов у коментарі Новини.LIVE 14 серпня. 

Читайте також:

Повернення українців з полону

Юсов розповів, що  від початку повномасштабного вторгнення відбулося 67 обмінів та ще чимало повернень поза ними. Загалом додому повернулись понад 6000 українців.

"Розуміючи, в яких умовах там знаходяться наші військовополонені та незаконно утримувані цивільні українці, ми не можемо дозволити чекати завершення активної фази бойових дій", — сказав він. 

За словами представника ГУР, Росія нехтує міжнародним гуманітарним правом і не дотримується Женевських конвенцій.  Понад 90% звільнених розповідають про катування та порушення прав у полоні.

Нагадаємо, сьогодні з полону РФ повернулись 84 українці. Серед них є і військові, і цивільні. Усі вони потребують медичної допомоги. 

За даними Координаційного штабу, додому повернувся чоловік, який був у російській неволі з 2014 року

Зустрічати полонених вийшли люди, які шукають своїх рідних. Так, одна із жінок розповіла, що її брат не виходить на зв'язок вже майже два роки

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
