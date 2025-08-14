Видео
Главная Армия Сколько украинцев вернулись из плена за время войны — данные ГУР

Сколько украинцев вернулись из плена за время войны — данные ГУР

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 18:49
Обмен пленными — сколько украинцев во время войны вернулись из неволи РФ
Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото: Новини.LIVE

С начала полномасштабной войны Украина вернула из российского плена около 6000 человек. Почти все, кто вернулся из неволи РФ, рассказывают о пытках и издевательствах.

Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии Новини.LIVE 14 августа.

Читайте также:

Возвращение украинцев из плена

Юсов рассказал, что с начала полномасштабного вторжения состоялось 67 обменов и еще немало возвращений вне их. Всего домой вернулись более 6000 украинцев.

"Понимая, в каких условиях там находятся наши военнопленные и незаконно удерживаемые гражданские украинцы, мы не можем позволить ждать завершения активной фазы боевых действий", — сказал он.

По словам представителя ГУР, Россия пренебрегает международным гуманитарным правом и не придерживается Женевских конвенций. Более 90% освобожденных рассказывают о пытках и нарушениях прав в плену.

Напомним, сегодня из плена РФ вернулись 84 украинца. Среди них есть и военные, и гражданские. Все они нуждаются в медицинской помощи.

По данным Координационного штаба, домой вернулся мужчина, который был в российской неволе с 2014 года.

Встречать пленных вышли люди, которые ищут своих родных. Так, одна из женщин рассказала, что ее брат не выходит на связь уже почти два года.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
