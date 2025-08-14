Війна в Україні — жінка два роки чекає брата з полону

Люди, які чекають з полону рідних. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні під час обміну полоненими багато людей вийшло з фото та плакатами своїх рідних з надією, що їх повернуть додому або ж вдасться отримати бодай якусь звістку. Так, одна із жінок шукає та чекає свого брата вже два роки.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець 14 серпня.

У коментарі Новини.LIVE жінка розповіла, що шукає і чекає свого 32-річного брата. Востаннє він виходив на зв'язок, коли був у Макіївці Луганської області. Він пішов забирати поранених побратимів з поля бою, але так і не повернувся.

"Через особисті зв'язки я дізналась, що він перебуває в полоні. Однак його державний офіційний статус "зниклий безвісти". В жовтні вже буде два роки, як він не виходить на зв'язок і за цей час від нього не було жодної звістки", — поділилась жінка.

Нагадаємо, 14 серпня з полону РФ повернулись 84 українці. Серед них є і військові, і цивільні.

За даними Координаційного штабу, додому повернувся чоловік, який був у російській неволі з 2014 року.