Зник, коли забирав побратимів — історія сестри, яка шукає брата

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 17:56
Війна в Україні — жінка два роки чекає брата з полону
Люди, які чекають з полону рідних. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні під час обміну полоненими багато людей вийшло з фото та плакатами своїх рідних з надією, що їх повернуть додому або ж вдасться отримати бодай якусь звістку. Так, одна із жінок шукає та чекає свого брата вже два роки.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець 14 серпня.

Читайте також:

Повернення українців з полону

У коментарі Новини.LIVE жінка розповіла, що шукає і чекає свого 32-річного брата. Востаннє він виходив на зв'язок, коли був у Макіївці Луганської області. Він пішов забирати поранених побратимів з поля бою, але так і не повернувся.

"Через особисті зв'язки я дізналась, що він перебуває в полоні. Однак його державний офіційний статус "зниклий безвісти". В жовтні вже буде два роки, як він не виходить на зв'язок і за цей час від нього не було жодної звістки", — поділилась жінка.

Нагадаємо, 14 серпня з полону РФ повернулись 84 українці. Серед них є і військові, і цивільні. 

За даними Координаційного штабу, додому повернувся чоловік, який був у російській неволі з 2014 року

військові полонені війна в Україні Росія фронт обмін полоненими
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
