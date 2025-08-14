Война в Украине — женщина два года ждет брата из плена

Люди, которые ждут из плена родных. Фото: Новини.LIVE

Сегодня во время обмена пленными много людей вышло с фото и плакатами своих родных с надеждой, что их вернут домой или же удастся получить хоть какую-то весть. Так, одна из женщин ищет и ждет своего брата уже два года.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец 14 августа.

Возвращение украинцев из плена

В комментарии Новини.LIVE женщина рассказала, что ищет и ждет своего 32-летнего брата. Последний раз он выходил на связь, когда был в Макеевке Луганской области. Он пошел забирать раненых побратимов с поля боя, но так и не вернулся.

"Через личные связи я узнала, что он находится в плену. Однако его государственный официальный статус "пропавший без вести". В октябре уже будет два года, как он не выходит на связь и за это время от него не было никаких известий", — поделилась женщина.

Напомним, 14 августа из плена РФ вернулись 84 украинца. Среди них есть и военные, и гражданские.

По данным Координационного штаба, домой вернулся мужчина, который был в российской неволе с 2014 года.