Війна в Україні — скільки шахедів випустила Росія

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Російські війська з початку повномасштабного вторгнення випустили по Україні 112 тисяч ударних дронів типу "Шахед". Головними цілями для ворога стали житлові будинки та цивільна інфраструктура.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram.

Обстріли України дронами

Сирський розповів, що виступив у форматі відеозв’язку на засіданні Військового комітету ЄС під головуванням генерала Шона Кленсі. Він поінформував про поточну ситуацію на фронті. За словами генерала, оперативно-стратегічна обстановка залишається складною.

"Противник продовжує завдавати ударів по населених пунктах України, об'єктах енергетичної інфраструктури та посилює наступальні дії вздовж лінії зіткнення. Усього, з початку широкомасштабного вторгнення, російські терористи запустили понад 112 тисяч ударних безпілотників типу "Шахед", головними цілями яких стали житлові будинки та цивільна інфраструктура, що призвело до загибелі дітей та мирних жителів", — зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Водночас він відзначив, що попри тиск ворога Сили оборони провели контрнаступальні дії на Добропільському напрямку з кінця серпня по жовтень цього року. В результаті українські військові розсікли наступальне угруповання противника та звільнили понад 430 квадратних кілометрів на півночі від Покровська. Сирський повідомив, що втрати росіян склали більш ніж 13 тисяч убитими та пораненими.

Також генерал подякував за практичну реалізацію ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), яка є вкрай важливою для збереження життя українців, захисту критичної інфраструктури та підтримки зусиль Сил оборони на полі бою.

"Підкреслив значущість Місії ЄС з військової допомоги Україні (EUМАМ). Це перша багатонаціональна ініціатива Європейського Союзу на підтримку України, що відіграє суттєву роль у підготовці українських військовослужбовців. Користуючись нагодою, подякував генералу Шону Кленсі за його активну підтримку України", — підсумував Олександр Сирський.

