Война в Украине — сколько шахедов выпустила Россия

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Российские войска с начала полномасштабного вторжения выпустили по Украине 112 тысяч ударных дронов типа "Шахед". Главными целями для врага стали жилые дома и гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram.

Обстрелы Украины дронами

Сырский рассказал, что выступил в формате видеосвязи на заседании Военного комитета ЕС под председательством генерала Шона Кленси. Он проинформировал о текущей ситуации на фронте. По словам генерала, оперативно-стратегическая обстановка остается сложной.

"Противник продолжает наносить удары по населенным пунктам Украины, объектам энергетической инфраструктуры и усиливает наступательные действия вдоль линии соприкосновения. Всего, с начала широкомасштабного вторжения, российские террористы запустили более 112 тысяч ударных беспилотников типа "Шахед", главными целями которых стали жилые дома и гражданская инфраструктура, что привело к гибели детей и мирных жителей", — отметил главнокомандующий ВСУ.

В то же время он отметил, что несмотря на давление врага Силы обороны провели контрнаступательные действия на Добропольском направлении с конца августа по октябрь этого года. В результате украинские военные рассекли наступательную группировку противника и освободили более 430 квадратных километров на севере от Покровска. Сырский сообщил, что потери россиян составили более 13 тысяч убитыми и ранеными.

Также генерал поблагодарил за практическую реализацию инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), которая является крайне важной для сохранения жизни украинцев, защиты критической инфраструктуры и поддержки усилий Сил обороны на поле боя.

"Подчеркнул значимость Миссии ЕС по военной помощи Украине (EUМАМ). Это первая многонациональная инициатива Европейского Союза в поддержку Украины, которая играет существенную роль в подготовке украинских военнослужащих. Пользуясь случаем, поблагодарил генерала Шона Кленси за его активную поддержку Украины", — подытожил Александр Сырский.

Напомним, Кирилл Буданов рассказал, что Россия хочет продвинуться ближе к крупным городам на юге. Враг пытается повторить сценарии, которые ранее использовал на других участках фронта.

В то же время в ВСУ раскрыли, как останавливают штурмы россиян возле Гуляйполя. Украинские военные проводят блокировочные операции.