Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Сколько "шахедов" РФ выпустила с начала войны — данные Сырского

Сколько "шахедов" РФ выпустила с начала войны — данные Сырского

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 23:01
обновлено: 23:01
Война в Украине — сколько шахедов выпустила Россия
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Российские войска с начала полномасштабного вторжения выпустили по Украине 112 тысяч ударных дронов типа "Шахед". Главными целями для врага стали жилые дома и гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Обстрелы Украины дронами

Сырский рассказал, что выступил в формате видеосвязи на заседании Военного комитета ЕС под председательством генерала Шона Кленси. Он проинформировал о текущей ситуации на фронте. По словам генерала, оперативно-стратегическая обстановка остается сложной.

"Противник продолжает наносить удары по населенным пунктам Украины, объектам энергетической инфраструктуры и усиливает наступательные действия вдоль линии соприкосновения. Всего, с начала широкомасштабного вторжения, российские террористы запустили более 112 тысяч ударных беспилотников типа "Шахед", главными целями которых стали жилые дома и гражданская инфраструктура, что привело к гибели детей и мирных жителей", — отметил главнокомандующий ВСУ.

В то же время он отметил, что несмотря на давление врага Силы обороны провели контрнаступательные действия на Добропольском направлении с конца августа по октябрь этого года. В результате украинские военные рассекли наступательную группировку противника и освободили более 430 квадратных километров на севере от Покровска. Сырский сообщил, что потери россиян составили более 13 тысяч убитыми и ранеными.

Также генерал поблагодарил за практическую реализацию инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), которая является крайне важной для сохранения жизни украинцев, защиты критической инфраструктуры и поддержки усилий Сил обороны на поле боя.

"Подчеркнул значимость Миссии ЕС по военной помощи Украине (EUМАМ). Это первая многонациональная инициатива Европейского Союза в поддержку Украины, которая играет существенную роль в подготовке украинских военнослужащих. Пользуясь случаем, поблагодарил генерала Шона Кленси за его активную поддержку Украины", — подытожил Александр Сырский.

Напомним, Кирилл Буданов рассказал, что Россия хочет продвинуться ближе к крупным городам на юге. Враг пытается повторить сценарии, которые ранее использовал на других участках фронта.

В то же время в ВСУ раскрыли, как останавливают штурмы россиян возле Гуляйполя. Украинские военные проводят блокировочные операции.

обстрелы дроны война в Украине Александр Сырский Шахед
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации