Скільки росіян втекли з армії за час війни — дані ISW

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

За майже три роки повномасштабної війни понад 50 тисяч російських військових самовільно залишили свої частини. Найбільше таких випадків зафіксовано в Південному військовому окрузі ЗС РФ.

Про це повідомляє Американський Інститут вивчення війни (ISW) у четвер, 6 березня.

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Українські хакери отримали доступ до внутрішньої презентації Міністерства оборони РФ, де зазначено кількість кримінальних справ, порушених російською владою проти військовослужбовців, які самовільно залишили частини, станом на 15 грудня 2024 року.

В українській OSINT-спільноті зазначили, що дані з презентації включають випадки, коли російські командири вносили до списку самовільно залишених частини військовослужбовців, які зникли безвісти під час штурмів.

Українська розвідувальна організація з відкритим кодом Frontelligence Insight проаналізувала дані з презентації та оцінила масштаби цього явища.

Отже, загальна кількість зафіксованих випадків самоволок з лютого 2022 року до середини грудня 2024 року складає 50 554. З них:

у Південному військовому окрузі — 22 577;

у Центральному військовому окрузі — 13 769;

у Московському військовому окрузі — 7178;

у Ленінградському військовому окрузі — 3052;

у Східному військовому окрузі — 3378.

У документі також зазначено, що 58,8% випадків самоволок стосуються військовослужбовців 51-ї загальновійськової армії (колишній 1-й армійський корпус "Донецької Народної Республіки" (АК "ДНР")) та 3-го армійського корпусу (колишній 2-й АК "Луганської Народної Республіки" (ЛНР)).

Крім того, окупанти, яких мали відправити на фронт, нещодавно вчинили бунт. Спочатку їх насильно утримували, а потім вирішили перекинути у зону бойових дій.

Нагадаємо, що у лютому близько ста підрозділів ЗСУ прозвітували про ураження 9 тисяч ворожих об’єктів через додаток "Армія+".