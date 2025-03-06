Сколько россиян сбежали из армии за время войны — данные ISW

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

За почти три года полномасштабной войны более 50 тысяч российских военных самовольно оставили свои части. Больше всего таких случаев зафиксировано в Южном военном округе ВС РФ.

Об этом сообщает Американский Институт изучения войны (ISW) в четверг, 6 марта.

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Украинские хакеры получили доступ к внутренней презентации Министерства обороны РФ, где указано количество уголовных дел, возбужденных российскими властями против военнослужащих, самовольно оставивших части, по состоянию на 15 декабря 2024 года.

В украинском OSINT-сообществе отметили, что данные из презентации включают случаи, когда российские командиры вносили в список самовольно покинувших части военнослужащих, пропавших без вести во время штурмов.

Украинская разведывательная организация с открытым кодом Frontelligence Insight проанализировала данные из презентации и оценила масштабы этого явления.

Итак, общее количество зафиксированных случаев самоволок с февраля 2022 года до середины декабря 2024 года составляет 50 554. Из них:

в Южном военном округе — 22 577;

в Центральном военном округе — 13 769;

в Московском военном округе — 7178;

в Ленинградском военном округе — 3052;

в Восточном военном округе — 3378.

В документе также указано, что 58,8% случаев самоволок касаются военнослужащих 51-й общевойсковой армии (бывший 1-й армейский корпус "Донецкой Народной Республики" (АК "ДНР")) и 3-го армейского корпуса (бывший 2-й АК "Луганской Народной Республики" (ЛНР)).

Кроме того, оккупанты, которых должны были отправить на фронт, недавно совершили бунт. Сначала их насильно удерживали, а потом решили перебросить в зону боевых действий.

Напомним, что в феврале около ста подразделений ВСУ отчитались о поражении 9 тысяч вражеских объектов через приложение "Армия+".